Bahnhofstraße wird für eine Woche gesperrt

Fallersleben Autofahrer müssen sich in der Fallersleber Innenstadt auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Montag, 9. April, wird die Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 17 voll gesperrt. Dies teilte der Energieversorger LSW mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende der Woche an. ...