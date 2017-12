Verliebt, verlobt, verheiratet... getrennt!

Fallersleben Wenn eine Ehe oder Partnerschaft beendet wird, sollte das mit Anstand geschehen. Wie das gelingt, darüber informiert am Montag, 15. Januar, ab 18 Uhr die Wolfsburger Fachanwältin für Familienrecht, Nicole Jacobs, im Hoffmannhaus in Fallersleben in der Westerstraße 4. Die Referentin gibt rechtliche...