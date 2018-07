Sommerkirche in Mörse

Mörse Unter dem Motte „Don’t worry, be happy – seht die Lilien auf dem Felde“ steht die Sommerkirche am Sonntag, 8. Juli um 14 Uhr an der St. Petrikirche Mörse. Ein Team um den Kirchenvorstand und Pfarrer in Rente, Andreas Salefsky, wird den Gottesdienst an der St....