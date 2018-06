„Krummer Morgen“ soll dörflich geprägt sein

Groß war das Interesse am geplanten Neubaugebiet „Krummer Morgen“ im Nordosten von Heiligendorf: Rund 50 Bürger, darunter der fast komplette Ortsrat, verfolgten am Dienstagabend die Informationen, die die Stadt während der Bürgerbeteiligung in den Hasenwinkel-Stuben gab. ...