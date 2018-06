Lange Lesenacht für Jung und Alt in Hehlingen

Hehlingen Eine „Lange Lese-nacht“ findet am Donnerstag, 21. Juni, für alle lesefreudigen Hehlinger ab 19.30 Uhr am Bücherhäuschen an der Hehlinger Mehrzweckhalle statt. Jeder kann sein eigenes Lieblingsbuch vorstellen oder aus einem selbst geschriebenen Buch vortragen, teilt der veranstaltende Arbeitskreis...