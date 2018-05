Spaßturnier in Wendschott

Wendschott Die Tennissparte des WSV Wendschott veranstaltet am Sonntag, 10. Juni, ein Spaßturnier. Treffen ist um 14 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen. Zudem teilt der Verein mit, dass die Fahrradtour nicht am 19. August stattfindet, sondern bereits am 24. Juni. Los geht es um 10 Uhr von der Sportanlage. Da...