Ärger um alte Buswendeschleife

Ärger in Velstove: Leser unsere Zeitung haben beobachtet, dass Busfahrer während ihrer Pause in Velstove immer noch die alte Buswendeschleife nutzen – und somit auch nicht auf das neue Toilettenhäuschen zurückgreifen, sondern stattdessen in die Natur gehen. Eine Leserin beschwerte sich laut eigener Aussage bereits bei der WVG, die der Redaktion gegenüber erklärt: „Der WVG sind Beschwerden in Velstove nicht bekannt.“

Allerdings reagierte die WVG gleich auf den Hinweis unserer Redaktion, versichert sie. Pressesprecherin Petra Buerke erklärt: „Es wurde jetzt ein Aushang für die Fahrer erstellt und nochmals auf den neuen Pausen- und Aufenthaltsraum hingewiesen.“

Zusätzlich, so berichtet die WVG, werde es in Zukunft Kontrollfahrten geben, damit sichergestellt werden kann, dass nur noch der neue Pausenraum und die neue Wendeschleife in Velstove genutzt werden.

Seit rund einem halben Jahr gibt es die neue Buswendeschleife in Velstove nun. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns weist darauf hin, dass das Toilettenhäuschen extra entstanden ist – und eben auch genutzt werden sollte. Heute Abend ist die Ortsbürgermeisterin im Zuge des Dorfjubiläums in Velstove unterwegs und will sich nun auch noch einmal bei den Velstovern umhören, ob ihnen etwas aufgefallen ist.