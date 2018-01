Wanderpokal: Eik Schönbeck fast immer beim Dienst

Die beste Dienstbeteiligung des Jahres 2017 erreichte Eik Schönbeck, der an 61 von insgesamt 67 Diensten teilnahm. Er erhielt den Wanderpokal und einen Pokal. Zweiter ist Maik Schönbeck mit 53 Diensten, Dritter Alessio Saracino mit 42 Diensten.

Zur Versammlung hatte Jugendfeuerwehrwart Sven Slawik die Jugendfeuerwehrmitglieder, die Eltern, die Betreuer der Jugendfeuerwehr, den Ortsbrandmeister Matthias Dressler und den stellvertretenden Ortsbrandmeister Michael Koch begrüßt. Ihnen allen trug er seinen Jahresbericht vor. Die Jugendfeuerwehr Nordsteimke hatte nach Slawiks Worten am Ende des Jahres 2017 einen Mitgliederstand von sieben Jugendlichen, davon sechs Jungen und ein Mädchen. Diese leisteten an 67 Tagen Dienst. Dazu gehörten feuerwehrtechnischer Dienst, allgemeine Gruppenarbeit, Wettbewerbe, Vorbereitung auf Orientierungs- und Nachtmärsche, Erste Hilfe, Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Sport, Schwimmen, Spiele, Basteln, Weihnachtfeier und Teilnahme am Jugendforum.

Unter anderem nahmen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr an den „Indoor Games“ teil und erreichten dort den 18. Platz. Im März fand der Stadt-Jugendfeuerwehrtag in Heiligendorf statt. Beim Vereinsschießen belegten die Jugendlichen den dritten Platz im Luftgewehr-Wettbewerb- Einen dritten Platz erreichten sie auch beim Orientierungsmarsch in Barnstorf. Beim Osterfeuer hielt die Jugendfeuerwehr Nachtwache und kümmerte sich um das Anzünden des Feuers. Beim Stadt-Wettbewerb im Mai belegte die Jugendfeuerwehr Nordsteimke den vierten Platz. Bei der Abnahme der Leistungsspange im September waren drei Teilnehmer aus Nordsteimke dabei, die Jugendflamme I im Oktober bestanden fünf Teilnehmer.

Jugendfeuerwehr-Dienst findet immer am Montag von 18 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt.