SSV-Vorsitzende tritt zurück

Die Amtszeit von Birga Niesen, die im Mai 2017 zur 1. Vorsitzenden des SSV Velstove gewählt worden war, hielt nicht lange: Am Freitag trat die Frau von ihrem Posten zurück, nachdem es, so heißt es im Sportverein, unterschiedliche Auffassungen in der Vereinsführung gegeben hatte. Aus dem Trio an der...