Traditionsbetrieb in neuen Händen

Frischer Wind in alten Hallen. Mit Maximilian Spanier hat ein junger Handwerksmeister die Tischlerei von Gerhard List übernommen. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllt sich der 27-Jährige frühzeitig einen Lebenstraum. Erste Umbauten der Werkstatt im Bossengang hat er bereits in Angriff...