Corona-Pandemie Werden Corona-Teststationen in Wolfsburg zum Auslaufmodell?

Es war eine richtige Goldgräberstimmung, die da in der ersten Zeit in weiten Teilen der Branche herrschte: Rasend schnell breiteten sich 2021 landauf, landab die Corona-Testzentren aus. Vor allem beim Geschäft mit den anfangs kostenlosen Bürgertests witterten viele das große Geld. Doch seit die Schnelltests nicht mehr durchweg gratis sind, haben auch in Wolfsburg Dutzende Teststationen geschlossen. Nun droht die nächste Nagelprobe: Die niedersächsische Testverordnung läuft Ende Februar aus.

In der Hochzeit der Corona-Pandemie gab es übers Stadtgebiet verteilt mehr als 100 Testzentren. Doch mehr als die Hälfte machte nach Einführung der Gebührenpflicht zum 1. Juli 2022 aufgrund der rapide gesunkenen Nachfrage übergangsweise oder komplett dicht. Im August gab es schon nur noch 36 Betreiber mit 44 Standorten.

Übersichtskarte auf Homepage der Stadt Wolfsburg nicht aktuell

Wie viele Testzentren es aktuell noch gibt, lässt sich nicht genau sagen. Die Stadt Wolfsburg betreibt auf ihrer Homepage zwar eine interaktive Übersichtskarte der Impf- und Testangebote, auf der Dutzende Teststationen aufgeführt werden – doch die ist nicht mehr aktuell, wie Recherchen unserer Zeitung ergaben. Da werden beispielsweise noch die Stationen der Firma Flow Wolf in Ehmen und Sülfeld angezeigt, obwohl diese inzwischen geschlossen sind. Und manche Anbieter von PCR-Tests sind gar nicht als solche gekennzeichnet.

„Ich habe alle drei Testzentren zum 31. Dezember geschlossen, Ehmen sogar schon Mitte Dezember“, berichtete Betreiber Ingo Bartels von der Online-Marketing-Agentur „Flow Wolf“ am Montag. In Detmerode, Ehmen und Sülfeld hatte er Schnelltests angeboten, an den beiden letztgenannten Standorten auch PCR-Tests.

Auch beim VfB Fallersleben sind Schnelltests derzeit noch möglich. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Für ältere Leute tut’s dem Ex-Betreiber der Teststationen leid

„Ich habe die Taktik verfolgt, das Angebot so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, als Dienst am Land. Aber es lohnt sich nicht mehr, es kommen zu wenig Leute“, begründete der Geschäftsmann das Aus. „Zuletzt habe ich Minus gemacht.“ Und das, obwohl er die Gebühr für Selbstzahler und die Öffnungszeiten reduziert habe.

Er habe Personal zu Zeiten bereitstellen müssen, an denen kaum noch jemand kam. Denn er habe öffnen müssen, damit der Kurier die Proben für die PCR-Tests abholen konnte, erklärte Bartels. Es habe dafür keine genaue Zeit gegeben. Er betonte: „Schade, für die älteren Leute tut’s mir leid.“ Wer nicht so mobil sei, habe es nun schwerer, zur nächsten Teststation zu kommen.

Auch VfB Fallersleben nicht auf Geschäft mit Corona-Tests angewiesen

Wie der Geschäftsmann ist auch der VfB Fallersleben nicht auf das Geschäftsfeld mit den Corona-Tests angewiesen. „Es ist für uns ein Plus-minus-null-Geschäft. Wir sehen das als gesellschaftlich-soziale Aufgabe“, sagte Vorsitzender und Geschäftsführer Nicolas Heidtke. Er erinnerte daran, dass das Angebot ursprünglich für die Mitglieder gedacht war, „damit die sich schnell und unkompliziert testen lassen konnten“. Inzwischen betreibt der Verein nur noch den Testcontainer nahe dem Bewegungszentrum in der August-Lücke-Straße.

„So lange die niedersächsische Verordnung gilt und wir über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen können, machen wir auf jeden Fall weiter“, versicherte Heidtke. Doch für den Fall, dass künftig alle Schnelltests – also insbesondere auch für Besucher von Pflegeheimen und Krankenhäusern – kostenpflichtig werden sollten, werde der VfB das Angebot einstellen. „Der Aufwand beim Abrechnen wäre zu groß. Daher bieten wir schon gar keine Selbstzahler-Tests mehr an.“ Und selbst bei den subventionierten Bürgertests kämen inzwischen am Tag nur noch durchschnittlich 50 Personen. Hinzu kommen die PCR-Tests.

Betreiber wünscht sich frühzeitige Informationen vom Land

Im Drive-In für Schnelltests auf dem Autostadt-Parkplatz liegt der Anteil an kostenlosen Bürgertestungen nach Angaben von Ruhrmedic-Geschäftsführer Georg Hecht aktuell bei mehr als 60 Prozent. Wie die genaue Entwicklung aussehe, werde sich erst im Verlauf des Februar absehen lassen.

Hecht betonte: „Wir wünschen uns von allen Beteiligten eine möglichst frühzeitige Bekanntgabe von Änderungen oder ähnlichem, wie auch immer diese ausfallen werden. So können wir für alle Beschäftigten, in enger Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat, alle weiteren Schritte abstimmen.“

Großteil der Testungen sind kostenlose Bürgertests

Das Corona Schnelltest Zentrum Wolfsburg betreibt ebenfalls einen Drive-In, an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Täglich sei von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet. „Dies soll auch weiterhin so bleiben, daher prüfen wir zurzeit, ob es auch nach Beendigung der Verordnung eine Möglichkeit gibt, bestehen zu bleiben“, berichtete Natalie Gericke von der Verwaltung. „Die kostenlosen Bürgertests machen den Großteil unserer Testungen aus, dennoch ziehen wir aktuell keine Schließung in Betracht.“

