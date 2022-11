VW-Bank schließt Filiale in der Wolfsburger Porschestraße

Wolfsburg. Das Unternehmen verweist auf den Geldautomaten in der City-Galerie Wolfsburg und die Filiale in der Autostadt – und nennt Gründe für das Aus.

Die Volkswagen-Bank schließt zum 30. Dezember ihren Standort Porschestraße. Und das nur wenige Wochen, nachdem die Sparda-Bank Hannover ihre Filiale in der Fußgängerzone zum 2. November in einen SB-Standort mit angeschlossenem Beratungscenter Baufinanzierung umgewandelt hatte. „Nach 20 Jahren am Standort Porschestraße in Wolfsburg beobachten auch wir eine zunehmende Veränderung des Verhaltens unserer Kunden, der wir nun Rechnung tragen müssen“, heißt es seitens der Bank als Begründung.

Die Digitalisierung und die damit verbundene Verlagerung von Bankgeschäften ins Internet sind Entwicklungen, die das Finanzdienstleistungsgeschäft seit geraumer Zeit maßgeblich beeinflussen, heißt es weiter. Künftig betreibt die VW-Bank nur noch die Filiale in der Autostadt.

„Die Filiale in der Autostadt bietet – neben dem äußerst attraktiven Gesamtumfeld – weiteren Service für unsere Kunden: nämlich kostenlose Parkplätze und eine Bargeldkasse“, erklärt Stefan Voges, Leiter Externe Kommunikation von Volkswagen Financial Services, auf Anfrage unserer Zeitung.

Bargeld in der City-Galerie in Wolfsburg

Die Bargeldversorgung der Kunden in der Wolfsburger Innenstadt bleibe durch den unlängst in der City-Galerie installierten neuen Geldautomaten sichergestellt, so der Pressesprecher weiter. Alle zwölf Mitarbeiter der Filiale Porschestraße bleiben im Unternehmen, verändern sich intern oder wechseln mit in die Filiale in der Autostadt.

Hier, im Kundencenter, findet weiterhin von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr eine persönliche Beratung zu allen Bankprodukten sowie zur Kfz-Finanzierung und Kfz-Versicherung statt. Stefan Voges: „Das Produkt- und Beratungsangebot ist und bleibt somit identisch.“ Beratungstermine können online unter www.vwbank.de/termine vereinbart werden.

Service-Personal der Autostadt hilft

Der Fußweg führt die Bankkunden über den Haupteingang der Autostadt direkt zum ausgeschilderten Kunden-Center. „Bei Unklarheiten ist das Service-Personal der Autostadt gerne behilflich“, versichert der Pressesprecher, der noch folgenden Hinweis gibt: „Betreten Sie das Gebäude durch die Drehtür. Folgen Sie dem Treppenverlauf bis ins 1. Obergeschoss. Gehen Sie danach geradeaus, bis Sie links neben sich den VW-Zubehör-Shop sehen. Wenn Sie anschließend durch die nachfolgende linke Glastür treten, kommen Sie direkt auf die VW-Bank-Filiale zu.“

Die Bargeldkasse für Ein- und Auszahlungen, die sich ebenfalls im Kunden-Center befindet, offeriert hingegen eingeschränktere Öffnungszeiten, nämlich Montag und Freitag von 8 bis 13 und Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 17 Uhr. Zum Geldautomaten im Servicehaus der Autostadt, Stadtbrücke 1, genau gegenüber des Mittellandkanals, haben die Kunden allerdings 24 Stunden Zugang.

Kunden parken kostenlos in der Autostadt

Da das Parken auf den Autostadt-Parkplätzen kostenpflichtig ist, hat die Bank auch hierfür eine Regelung getroffen: Die Parkplätze P1, P2 und P3 stehen allen Filialkunden kostenfrei zur Verfügung. Eine Freischaltung des Parktickets erfolgt direkt in der Filiale. Eine Freischaltung von Tickets des so genannten Kurzzeit-Parkplatzes (PK) ist allerdings nicht möglich.

„Unsere Kunden wurden in dieser Woche postalisch beziehungsweise per E-Mail über die Vorgänge unterrichtet. Des Weiteren informieren wir über unsere Homepage sowie über Plakate in der Filiale“, betont Pressesprecher Stefan Voges abschließend.

