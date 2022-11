Wintereinbruch in Wolfsburg: Für Freitag ist Schnee angesagt

Am Wochenanfang noch 14 Grad mit Sonne, und dann das: Für Freitag ist der erste Wintereinbruch mit Schnee zu erwarten; Samstag und Sonntag soll’s sogar strenge Nachtfröste bis 6 Grad minus geben. Die städtische WAS sieht sich gut gewappnet für den Winter-Auftakt in Wolfsburg.

Vormittags und mittags sagt der Deutsche Wetterdienst für Freitag Schneefall in Wolfsburg vorher. Dann ist der Winterdienst der Stadt gefragt, damit der Verkehr auf den Straßen und Wegen nicht ins Schlingern gerät. „Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung ist gut auf den Winter vorbereitet und gerüstet“, versichert Stadt-Pressesprecher Ralf Schmidt. Er beantwortet wichtige Fragen.

Wie viel Salz und anderes Streugut ist eingelagert?

Aktuell sind für den Winter 2022/2023 3500 Tonnen Streusalz sowie 400 Tonnen Splitt eingelagert und stehen für die Wintereinsätze zur Verfügung.

Wie hoch war der Verbrauch in den beiden vorherigen Wintern?

Der Verbrauch im Winter 2021/2022 lag laut Schmidt bei rund 290 Tonnen Salz, 6 Tonnen Splitt und etwa 91 Tonnen Sole. Der Winter 2020/2021 lag bei rund 1400 Tonnen Salz (drei Tage mit Dauerschneefall im Februar 2021), 20 Tonnen Splitt und etwa 200 Tonnen Sole. Im Winter 2019/2020 waren es knapp 130 Tonnen Salz und 54 Tonnen Sole.

Inwieweit wurde nach dem vorherigen Winter aufgerüstet?

„Durch die größeren Lagerkapazitäten im neuen Betriebshof der WAS können nun Streumittel in Mengen vorgehalten werden, die auch in einem langanhaltenden Winter nicht zu Engpässen führen“, stellt der Stadt-Sprecher heraus. Die WAS habe somit die Mengen deutlich erhöhen können.

Wie viel Personal und welche Fahrzeuge stehen bereit?

Für die Reinigung der Straßen stehen je nach Bedarf bis zu 44 Personen zur Verfügung. Es lassen sich zehn Großstreuer und zehn Kleinstreuer mit je einer Person besetzen. Daneben gibt es 24 Personen für die Handkolonnen, die die Bushaltestellen und Übergänge reinigen, räumen und streuen.

Dabei gelten spezielle Einsatzpläne für den Winterdienst von November bis März/April, berichtet Schmidt. Eine Rufbereitschaft gibt es bei kritischer Wetterlage für die Wochenenden (jeweils von Dienstende am Freitag bis Dienstbeginn am Montag) sowie von Montag bis Freitag in den Abend- und Nachtstunden.

Wie viele Kilometer werden je Winterdienst-Einsatz abgefahren?

Die WAS reinigt pro Streueinsatz rund 640 Kilometer Straßenlänge (größtenteils zweispurige Straßen), 80 Kilometer der wichtigsten Radwege sowie öffentlichen Plätze wie Rathausvorplatz, Hollerplatz und die Fußgängerzone.

Wann und wo ist die WAS bei Schnee und Eis im Einsatz?

Das eingelagerte Streusalz wird auf den Straßen aufgebracht, der Splitt im Bereich der innerstädtischen Fußwege, vor städtischen Grundstücken und für die Bushaltestellen genutzt. Bei der Straßenreinigung im Winter werden die Hauptdurchgangsstraßen sowie die Straßen, auf denen der Öffentliche Personennahverkehr verkehrt, priorisiert geräumt und gestreut, zeitgleich die wichtigsten Radwegverbindungen. Die (Wohn-)Nebenstraßen müssen vom jeweiligen Anlieger geräumt und gestreut werden.

Wie können sich die Bürger über ihre Pflichten informieren?

Inwieweit die Anlieger räumpflichtig sind, lässt sich im Geoportal der Stadt unter www.geoportal.stadt.wolfsburg.de einsehen, wo dazu eigens von der Stadt eine interaktive Karte erstellt wurde. Hieraus ist genau ersichtlich, welche Straßen durch die WAS und die Stadt gereinigt werden.

Weitergehende Informationen gibt es auch unter www.wolfsburg.de/winterdienst. Ab Ende November werden zudem in den Rathäusern A und B sowie in den Verwaltungs- und Sprechstellen Informationsblätter ausgelegt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de