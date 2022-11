Wolfsburger Pilotprojekt „Mit Deinem Rad ins Werk“ verlängert

Wolfsburg. Nun gibt es 750 statt 500 Teilnehmerplätze und mehr Abstellflächen an der Südstraße. So läuft das Pilotprojekt, so kann man teilnehmen.

Gaetano Lacetera vom Logistikversand des Presswerks nutzte gleich den neuen Abstellplatz am Eingang 2 statt wie bisher den am Eingang 6. Er findet: „Besser geht es fast nicht mehr, da mein Arbeitstag am Eingang 2 beginnt. Bislang musste ich vom Eingang 6 wieder zum Eingang 2 zurücklaufen.“

Vor einem Jahr fiel im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg der Startschuss für das Pilotprojekt „Mit Deinem Rad ins Werk“ (wir berichteten). 500 Beschäftigte konnten seitdem mit ihrem privaten Fahrrad in das Werk fahren. Jetzt geht der Versuch in die Verlängerung, teilt die Volkswagen AG mit.

„Unser Ziel ist, die Radinfrastruktur im Werk zu optimieren“

„Im ersten Jahr sind wir mit dem Privatrad-Piloten so gut gefahren, dass wir den Versuch um ein Jahr verlängern und den Teilnehmerkreis vergrößern. Dafür haben wir fünf weitere Abstellflächen für Privaträder eingerichtet, um die Fußwege zum Arbeitsplatz weiter zu reduzieren“, sagt Werkleiter Rainer Fessel. Unverändert bleiben zunächst die bestehenden Einfahrtmöglichkeiten und Korridore in den Teilbereichen Südstraße und Technische Entwicklung. Fessel betont jedoch: „Unser Ziel ist, die Radinfrastruktur im Werk zu optimieren und den privaten Radverkehr schrittweise auszubauen.“

„Das Projekt passt hervorragend in die Zeit, das zeigt auch die große Nachfrage: Die 500 bisherigen Plätze waren schnell belegt. Umso schöner ist es, dass jetzt weitere 250 Kolleginnen und Kollegen von dem Angebot profitieren können. Ich bin zuversichtlich, dass wir nach Ablauf der Pilotphase eine dauerhafte Lösung finden, die dann auch weitere Bereiche des Werkes abdeckt“, sagt Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt.

Zusätzliche Abstellmöglichkeiten

Das sind die Neuerungen im Detail: Räumlich bleibt das Pilotprojekt wie bisher zweigeteilt. Ein Teilbereich führt vom Tor Sandkamp durch den Park am BT10 die Südstraße entlang bis zum Eingang 17. Auf dieser Route gibt es für die Privaträder künftig sieben Abstellbereiche. Zu den bisherigen Abstellflächen an den Eingängen 6 und 17 kommen Stellflächen an den Sektoren 2, 9, 13 und zu Beginn der Straße 9 (zwischen den Eingängen 11 und 12) hinzu, letzterer ist überdacht. Zusätzlich gibt es jetzt einen Abstellbereich direkt vor dem Markenhochhaus für Beschäftigte, die im Bereich der Straße 15 arbeiten. Dieser Bereich liegt direkt neben der östlichen Haltestelle des Internen Shuttles/move bus und ist damit auch für eine mögliche Weiterfahrt an den Arbeitsplatz per Bus nutzbar. Projektleiter Steffen Knipping: „Wir werden genau beobachten, wie die neuen Stellplätze angenommen werden. Bei Bedarf können wir an der einen oder anderen Stelle nachlegen.“

250 weitere Teilnehmerplätze

Seit April 2022 wird eine Warteliste für Interessenten geführt. Diese Mitarbeiter werden nun vorrangig berücksichtigt, aber auch alle anderen Interessierten können sich ab sofort per E-Mail an

radverkehr@volkswagen.dewenden. Knipping: „Ende November werden wir die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die nächsten Termine für die Verkehrssicherheitsprüfungen informieren. Diese werden außerhalb des Werksgeländes angeboten.“ Generell gilt: Erst nach bestandener Verkehrssicherheitsprüfung dürfen neue Teilnehmer mit ihrem privaten Fahrrad auf das Werksgelände fahren.

red

