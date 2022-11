Fußball-Weltmeisterschaft in Wolfsburg ohne Public Viewing

Solche Szenen wie bei früheren internationalen Fußball-Turnieren wird’s diesmal kaum geben auf den Straßen und in Kneipen in Wolfsburg.

Eine konkrete Planung gab’s offenbar zu keinem Zeitpunkt – aber nun sind die Überlegungen endgültig vom Tisch: Die städtische WMG wird auf dem Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt kein Public Viewing veranstalten. Allerdings gibt es Kneipen, die Spiele der Fußball-WM in Katar zeigen wollen.

Es mutet schon ein wenig bizarr an – passend zur gesamten Fußball-Weltmeisterschaft: In einer Woche startet diese im Wüstenstaat. Doch von WM-Fieber in der Stadt fast keine Spur. Es gab Überlegungen, einige WM-Partien auf dem Weihnachtsmarkt zu zeigen, er beginnt am 21. November. Doch am Freitag verkündeten die Verantwortlichen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH auf Nachfrage: Es wird keine WM-Übertragung auf dem Weihnachtsmarkt geben!

WMG entschied sich gegen Public Viewing auf Weihnachtsmarkt

Im Zuge erster Planungsrunden für den Weihnachtsmarkt sei von vereinzelten Partnern der Wunsch gekommen, die Infrastruktur zur Übertragung der deutschen Spiele zu nutzen. „Ein großangelegtes öffentliches ,Rudelgucken’ war dabei nicht die Intention, sondern vielmehr der Aufbau eines angemessenen Begleitprogramms für den Weihnachtsmarkt“, erklärte WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Als traditionell sportbegeisterte Stadt habe man sich, „trotz aller berechtigten Vorbehalte gegen den Austragungsort Katar, im Sinne des Sports dafür entschieden, die Möglichkeiten einer Übertragung auf dem Weihnachtsmarkt zu prüfen“, so Hofschröer.

Noch im Oktober war von einem Public Viewing die Rede

Bei der Konkretisierung sei jedoch aus verschiedenen Gründen relativ schnell deutlich geworden, „dass sowohl die vorhandene Infrastruktur als auch der Ort des Weihnachtsmarktes nicht für eine öffentliche Übertragung der Spiele der deutschen Nationalmannschaft geeignet sind“. Davon auszugehen ist, dass bei der Entscheidung auch die Umstände im Gastgeber-Land eine Rolle spielten.

Noch Mitte Oktober hatte das anders geklungen: Auf dem Weihnachtsmarkt sei ein Public Viewing zu den Spielen der Deutschen in Planung, hatte Citymanagement-Bereichsleiter Frank Hitzschke von der WMG der deutschen Presseagentur gegenüber gesagt. Die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Fußball-WM in Katar seien „in keiner Weise mit unseren Werten vertretbar“, so Hitzschke damals. „Dennoch sehen wir einerseits ein großes Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer und sollten andererseits auch an die Sportler denken, die nicht in die Entscheidungen für den Austragungsort involviert sind und die Unterstützung der Fans verdient haben.“

Auch Hallenbad und Designer Outlets bauen keine Leinwände auf

Auch Hallenbad und Designer Outlets planen keine Public Viewings. DOW-Centermanager Michael Ernst sagte, dass es dafür verschiedene Gründe gebe.

Hallenbad-Geschäftsführer Andreas Plate teilte mit: „ Vielfältigkeit, Toleranz und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen gehören zu unseren obersten Werten, nach denen wir hier arbeiten und auch leben. Nach intensivem Abwägen sehen wir uns als Kulturzentrum in der Pflicht, die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft nicht zu unterstützen.“ Daher würden die Spiele nicht gezeigt.

Einige Wolfsburger Kneipen wollen Fußballspiele zeigen

Dafür wollen einige Kneipen ihren Gästen trotz der breiten Vorbehalte gegen die Fußball-WM in dem Wüstenstaat – Katar steht wegen Menschenrechtsverletzungen und ausbeuterischer Arbeitsbedingungen mit vielen Todesfällen massiv in der Kritik – die Spiele zeigen. Nicht unbedingt alle, aber zumindest die Begegnungen der deutschen Mannschaft. Eine kleine Auswahl:

In der Bar Celona in der Porschestraße stehen eine Leinwand und zwei Monitore bereit. „Wir zeigen ein Spiel pro Tag. Die Spiele der deutschen Mannschaft zeigen wir alle“, kündigte Schichtleiterin Katharina Möhring an. Was die Vorbehalte betrifft, sagte sie: „Viele Gäste haben uns gesagt, dass sie die WM nicht gucken wollen wegen der Umstände in Katar. Aber ebenso viele wollen die Spiele sehen.“

Im Kaufhof ist das Alt-Berlin eine Anlaufstelle für WM-Fans. „Wir haben elf Fernseher und zeigen nur die deutschen Spiele“, betonte Inhaber Ghandi Said Al Hassan. Aber nur drinnen: „Man kann im Herbst/Winter schlecht draußen etwas aufbauen.“ In einem kleinen Dilemma steckt der Wirt, weil wegen der Fußball-WM teils Weihnachtsfeiern abgesagt würden. „Manche Leute wollen lieber Fußball schauen.“ Daher versuche er, individuelle Lösungen zu finden, so das nebenbei am Fernseher mitgefiebert werden kann – falls gewünscht.

In Fallersleben und Vorsfelde gibt’s WM-Übertragungen

In Vorsfelde zeigt „Hackepeter“-Wirt Jovi am Ütschenpaul die Live-Übertragungen auf zwei Fernsehern – allerdings drinnen. „Ich denke, wir werden alle Spiele zeigen“, sagte Tochter Anna-Nikola Davidovic.

In Fallersleben kommen WM-Fans in der VfL-Fanclubkneipe „Kleiner Bär“ zum Zuge. „Wir öffnen zur Fußball-Weltmeisterschaft jeden Tag um 10 Uhr“, kündigte Inhaberin Britta Börner an. Zu der schwierigen Situation im Gastgeber-Land sagte sie: „Natürlich sind die Umstände in Katar nicht so schön. Aber die WM ist die WM.“

