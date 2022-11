Wolfsburg. Das Landgericht Braunschweig will nur das Verfahren gegen einen Beschuldigten eröffnen. Der Prozess beginnt am 17. November.

Kriminalität in Wolfsburg Tödliche Schüsse in Vorsfelde – nur noch ein Angeklagter

Paukenschlag im Fall der tödlichen Schüsse von Vorsfelde. Nachdem die Staatsanwaltschaft Braunschweig die zwei Verdächtigen (28 und 32 Jahre alt), nach denen nach der Tat vom 13. August 2019international gefahndet wurde, angeklagt hatte, kassiert die 9. große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig die Anklage gegen einen Beschuldigten ein. Die Begründung des Nichteröffnungsbeschlusses lautet: mangelnder Tatverdacht. Eröffnet werden soll der Prozess somit nur gegen einen Tatverdächtigen (28). Auftakt ist der 17. November. 12 Verhandlungstage bis März 2023 sind zunächst angesetzt.

Hintergrund der Tat ist unklar – Revierkämpfe im Drogenmilieu?

Dieser Mann soll der Schütze von Vorsfelde sein. Ab kommender Woche muss er sich als Angeklagter vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Foto: Polizei Wolfsburg (Archiv)

Der Tatort war eine Wohnung in der Meinstraße in Vorsfelde, die ein Zeuge bewohnte. Beide Verdächtige wie auch die zwei Opfer stammen aus Albanien und kommen allesamt aus dem kriminellen Milieu. Es gibt Hinweise, dass sich die Tat vor dem Hintergrund von Revierkämpfen im Drogenmilieu abgespielt haben könnte. Bewiesen ist das allerdings nicht, alle Beteiligten schwiegen gegenüber den Ermittlern offenbar dazu, so dass die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage lediglich von „nicht näher bekannter Streitigkeiten“ berichtet.

Rangelei und mehrere Schüsse

Dem angeklagten 28-Jährigen wird vorgeworfen, er sei in Begleitung des Mitangeklagten zur Wohnung gekommen und habe dort einen der beiden Geschädigten mit vorgehaltener Waffe einschüchtern wollen. Als dieser die Tür geöffnet habe, soll der Angeklagte einmal in den Boden geschossen haben. Teile des Projektils hätten die Wade des Geschädigten getroffen und dort eine Wunde hinterlassen.

Aus der Situation heraus soll sich eine Rangelei entwickelt haben. Das Opfer soll nach der Waffe gegriffen haben, dabei habe sich ein weiterer Schuss gelöst, der dem Geschädigten in den linken Oberschenkel traf. Durch die Verletzungen erlitt das Opfer einen lebensgefährlichen Blutverlust. Der zweite Geschädigte, der sich auch in der Wohnung befand, soll nun versucht haben, einzugreifen. Dabei soll der Angeklagte zwei weitere Schüsse abgegeben und das Opfer getroffen haben. Das Opfer verstarb noch in der Nacht. Der zweite Geschädigte starb kurze Zeit nach der Tat bei einem Autounfall in seinem Heimatland.

Verhaftung in Spanien

Unsere Zeitung hatte über den Fall sowie die Suche nach den Tätern ausführlich berichtet. Wie wir exklusiv berichteten, wurden beide Tatverdächtigen schließlich in Spanien von den Sicherheitsbehörden verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert.

Lesen Sie unsere Berichterstattung zu dem Fall

