Wolfsburger Falko Mohrs wird Wissenschaftsminister

Der Wolfsburger Falko Mohrs wird niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Bis zu seiner Wahl in den Bundestag trug der Diplom-Kaufmann als Fertigungskoordinator in der Touran- und Tiguan-Montage bei Volkswagen Verantwortung für rund 800 Mitarbeitende.

So kann man sich irren. Nach der letzten Bundestagswahl schrieb ein Redakteur dieser Zeitung, hohe Weihen kämen für den Wolfsburger Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs wohl noch zu früh. Ein gutes Jahr später wird der Sozialdemokrat Minister.

Am Dienstagnachmittag stellte Ministerpräsident Stephan Weil Falko Mohrs in einer Pressekonferenz als einen der drei neuen SPD-Minister in der rot-grünen Landesregierung vor. Mohrs wird Minister für Wissenschaft und Kultur.

Der 38-Jährige hat eine steile politische Karriere hingelegt. Bei der Bundestagswahl 2017 jagte er bei seiner ersten Kandidatur dem zuvor zweimal erfolgreichen Günter Lach (CDU) im Wahlkreis Wolfsburg-Helmstedt das Direktmandat ab, wurde Mitglied in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie sowie Digitales. Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Mohrs sein Ergebnis noch einmal verbessern. Mit 41,9 Prozent der Erststimmen ließ er den CDU-Konkurrenten Andreas Weber mit 15 Prozentpunkten Vorsprung hinter sich.

Mehr Verantwortung folgte sogleich: Der junge Wolfsburger gehörte nicht nur zu den Abgeordneten, die in den Koalitionsgesprächen im Herbst 2021 das Feld für die Ampelkoalition in Berlin bestellten, er wurde auch einer der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landesgruppe im Bundestag. Zu seinen politischem Ambitionen sagte Mohrs am Wahlabend im September 2021: „Ich mache Politik, weil ich Dinge bewegen will, und bin froh, dass ich vier Jahre weitermachen kann. Klar ist, dass Funktionen helfen, mehr zu verändern. Aber das ist alles kein Selbstzweck.“

Schon dieses Foto ließ aufmerken: Bei den Auftaktgesprächen zur Regierungsbildung in Niedersachsen saß Falko Mohrs (Fünfter von links) überraschend als einer der SPD-Vertreter mit am Tisch. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Mehr verändern, das kann Falko Mohrs nun in seinem künftigen Job als Minister in Hannover. Bei der Leitung des Ministeriums dürfte dem Sohn des ehemaligen Oberbürgermeisters Klaus Mohrs die Führungserfahrung zugute kommen, die er aus seiner Zeit bei Volkswagen mitbringt: Bevor er 2017 in den Bundestag einzog, trug der Diplom-Kaufmann als Fertigungskoordinator in der Touran- und Tiguan-Montage bei Volkswagen Verantwortung für rund 800 Mitarbeitende.

Zur Politik fand Mohrs als Pfadfinder. 2009 war der damals 25-Jährige ein Jahr lang ehrenamtlich als Jugenddelegierter der UN-Generalversammlung in Deutschland und der Welt unterwegs, traf dabei Persönlichkeiten wie den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die schwedische Königin Silvia. 2012 wurde er erstmals in den Rat der Stadt Wolfsburg gewählt, dem er bis heute angehört.

Die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sicherte sich bei der Landtagswahl im Oktober mit 41,4 Prozent erneut das Wolfsburger Direktmandat. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Als potenzielle Landtagspräsidentin wurde in den letzten Wochen eine andere Wolfsburgerin gehandelt: die Landtagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer. Dass sie Interesse an mehr Macht hätte, hatte die 57-jährige Verfechterin von Rot-Grün schon in einem Gespräch vor der Landtagswahl durchblicken lassen. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, irgendwann Fraktionssprecherin oder vielleicht sogar Ministerin zu werden, antwortete Glosemeyer: „Wenn ich gefragt werde, stehe ich bereit.“

Als Landtagspräsidentin wurde nun jedoch die Oldenburger Abgeordnete Hanna Naber nominiert. Glosemeyer bleibt stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Europa- und Regionalentwicklung. Damit ist sie nach eigenen Angaben sehr zufrieden: „Wenn ich Präsidentin geworden wäre, hätte das eher eine repräsentative Außenwirkung gehabt. Und ich bin jemand, der auch gestalten möchte“, sagte Glosmeyer am Nachmittag.

Falko Mohrs habe sie „ganz herzlich“ zum Ministerposten gratuliert, berichtete Glosemeyer. „Das ist Spitze für Wolfsburg und die Region. Ich freue mich, dass Wolfsburg so super vertreten ist im Kabinett.“

