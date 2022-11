Wohnen in Wolfsburg Mieter-Ärger ohne Ende in Wolfsburgs Steimker Gärten

Die Wohnungen gefallen ihnen, die Lage auch, trotzdem herrscht unter den Mietern der Wohnanlage Magnoliengarten größter Frust. Sie sind genervt von der vom Eigentümer Swiss Life Asset Managers eingesetzten Hausverwaltung Strabag, die ihrer Schilderung nach Anliegen und Probleme aller Art wegignoriert. Viele Mieter sollen schon ausgezogen sein. Und auch von den Verbliebenen haben einige gekündigt.

Zehn Mieter haben sich an einem späten Oktobernachmittag im Innenhof des schicken Komplexes im Wolfsburger Stadtteil Steimker Gärten versammelt, um die Lage zu schildern. Das jüngste von vielen Ärgernissen waren kalte Wohnungen.

Sebastian Kleszewski und andere Bewohner der Häuser im Arnikaweg schildern, dass die Heizung an kalten Septembertagen nicht funktionierte. Trotz Hinweisen mehrerer Mieter habe die Hausverwaltung entweder nicht geantwortet oder darauf verwiesen, dass es sich nur um ein Problem in den einzelnen Wohnungen handeln könne. Am 4. Oktober, mit Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Heizperiode, sei es dann wie durch ein Wunder in allen Wohnungen warm geworden.

Mieter in Steimker Gärten verzweifeln an Hausverwaltung

Das ging vergleichsweise schnell. Anderson Francisco Sodre und seine Frau leben seit fünf Monaten mit einem Bad ohne Waschbecken und Toilette. Wie der Wolfsburger und andere Mieter schildern, war der in der Wand liegende Anschluss zum Toiletten-Spülkasten nicht in Ordnung. Dies fiel auf, als das Wasser im Mai im Keller einer Nachbarin wieder herauskam. In der Abstellkammer von Nadine Rippel, die unter dem Ehepaar wohnt, durchnässte das Wasser den Dämmstoff in einer Wand.

Sodres Toilettenschüssel liegt seit Mai auf dem Balkon. Um eine Schadensbehebung und den Wiedereinbau der Sanitärobjekte kümmere sich niemand. Auf eine Mietminderung sei eine Mahnung gekommen. Nach monatelanger Nutzung der Gästetoilette ziehen Sodre und seine Frau jetzt übergangsweise in eine andere Wohnung. Nadine Rippel wartet seit August darauf, dass die Wand in ihrem Abstellraum wieder geschlossen wird.

Wolfsburger erreichen bei Problemen niemanden

Das Warten kennt die Wolfsburgerin schon. Sie wohnt seit Mitte Februar im Arnikaweg. Den Mietvertrag hat sie nach eigenen Angaben aber erst am 9. September erhalten – nach mehreren Mahnungen an die Strabag und Monaten, in denen sie sich nicht ummelden konnte. „Auf meine E-Mails habe ich nie eine Antwort erhalten“, so Rippel.

Die Wohnanlage Magnoliengarten liegt am Rand des neuen Stadtteils Steimker Gärten und gehört zu den ersten Komplexen, die fertiggestellt wurden. Foto: Jürgen Runo

Bei der Strabag sei niemand ansprechbar, beklagt Stefanie Tröger. Die Mieter erhielten keine Antworten – ob es nun um vertauschte Tiefgaragenplätze, Mängel in den Wohnungen oder Geld gehe. „Ich wünsche mir eine andere Hausverwaltung“, sagt sie. „Egal zu welcher Uhrzeit, es geht niemand ans Telefon. Und auf E-Mails antwortet keiner“, bestätigt Tim Känzler.

Sebastian Kleszewski zeigt auf seinem Smartphone eine E-Mail, laut der ein Schreiben von ihm bei der Strabag nach sechs Monaten „ungelesen gelöscht“ wurde. Es gebe sogar ein Meldeportal, erzählen die Mieter, nur keine Reaktionen. In den Häusern ausgehängte Telefonnummern seien falsch: Bei Wasserschäden habe sich gezeigt, dass die Mitarbeiter für Havarien in Wolfsburg nicht zuständig seien.

WG kämpft um Kaution: „Für uns ist das ein Haufen Geld“

Fritz Osterwald ist seit Jahren sauer, weil es keine Ladesäulen für Elektroautos gibt und er auch keine Wallbox installieren darf. Dass die Strabag auf einem Immobilienportal dennoch immer noch mit Lademöglichkeiten für Elektroautos wirbt, regt ihn so auf, dass sein Anwalt ein Unterlassungsschreiben schickte. Die Hausverwaltung habe die Annahme verweigert, erzählt Osterwald.

Diana Gerecke ärgert sich über ihrer Meinung nach viel zu lange Reinigungsintervalle. Und darüber, dass die Strabag ihr und ihrer Mitbewohnerin bei Auszug 1500 Euro für angeblich offene Mietkosten von der Kaution abziehen wolle. Obwohl sie sämtliche Belege eingeschickt und um Rückmeldung gebeten hätten. „Wir haben alles dokumentiert“, sagt die junge Frau. „Für uns ist das ein Haufen Geld.“

Die Indexmiete stieg 2022 um 7,6 Prozent

Die zehn Mieter aus dem Magnoliengarten schätzen, dass nur noch 30 Prozent der Wohnungen in ihrer Anlage vermietet sind. Am Anfang seien es etwa doppelt so viele gewesen. „Wir fragen uns, wie das weitergehen soll. Alle ziehen weg“, sagt Sebastian Kleszewski.

Für ihn ist voraussichtlich im kommenden Jahr das Ende der Fahnenstange erreicht: Denn die hohe Inflation lässt die Indexmieten schnell steigen. 2021 erhöhte sie sich noch um 2,8 Prozent, 2022 aber schon um 7,6 Prozent. Und, wie Kleszewski befürchtet, 2023 um weitere 8 Prozent. „Bei einem Quadratmeter-Preis von 12,12 Euro bei Einzug wären das dann immerhin 14,35 Euro pro Quadratmeter. Für mich ein klares Kriterium, in Anbetracht der Situation hier auszuziehen“, sagt er.

Mieter aus Drei Gärten beklagen sich seit 2020

In der von Justus Grosse erbauten und inzwischen im Eigentum des Vermögensverwalters Swiss Life befindlichen Wohnanlage Drei Gärten, zu der auch der Magnoliengarten gehört, herrscht von Anfang an Unzufriedenheit. Im Herbst 2020 wandten sich zahlreiche Mieter wegen Baumängeln an die Presse. Anfang 2021 gingen die nächsten Bewohner auf die Barrikaden. Vor einem Jahr meldeten sich drei der jetzt gemeinsam aktiv gewordenen Kritiker zu Wort, weil sie ihre Mietverträge nicht erfüllt sahen und zugleich die erste Mieterhöhung zahlen sollten.

Zu den neuen Vorwürfen nahm Swiss Life am Donnerstag in Abstimmung mit der Strabag Stellung. Die für die Mieter vermutlich wichtigste Aussage: Sie bekommen eine neue Hausverwaltung. „Unabhängig von den operativen Problemen in den Immobilien wurde bereits zu Jahresbeginn vereinbart, dass der Vertrag mit Strabag Property and Facility Services für die genannten Objekte zum 31. Dezember 2022 endet“, erklärt Swiss-Life-Sprecher Stephan Pacho.

Mit dem Jahreswechsel kommt eine neue Hausverwaltung

Seiner Darstellung nach könnten ein vermehrtes Aufkommen an Anfragen, Mängelbehebungen sowie Liefer- und Personalengpässe zu einigen der von den Mietern beklagten Verzögerungen geführt haben. „Dazu gehört auch, dass die Abwicklung der Handwerkerleistungen länger als üblich dauert, was leider branchenweit zu beobachten ist.“ Viele Sofortmaßnahmen seien bereits veranlasst worden. „Wir sind sehr darum bemüht, dass sich die Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen wohl fühlen“, betont der Sprecher.

Zu den kalten Heizungen schreibt Pacho, die Swiss Life habe die Heizungen nicht früher einschalten können. „Das Wohngebäude ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Aufgrund dieses Fernwärmeanschlusses sind wir technisch auf eine Freischaltung angewiesen, die in diesem Fall straßenblockweise zu Beginn der Heizperiode Anfang Oktober stattgefunden hat.“

Swiss Life will in Steimker Gärten Vollvermietung erreichen

Die Installation von Ladesäulen für E-Autos sei zeitnah geplant, „entsprechend den technischen Möglichkeiten vor Ort“. Aktuell gehe man davon aus, dass sie bis Anfang 2023 stattfinden können. Gereinigt werden die Häuser laut Swiss Life bereits mehr als üblich. „Diese zusätzlichen Kosten tragen wir als Eigentümerin“, so Pacho. „Weitere Maßnahmen werden aktuell geprüft – auch hier sind wir für Hinweise dankbar. Darüber hinaus wurden durch uns aber bereits zusätzliche Reinigungen in Auftrag gegeben.“

Der Schätzung der Mieter, dass 70 Prozent der Wohnungen leer stehen, widerspricht der Swiss-Life-Sprecher. „Tatsächlich sind aktuell etwa zwei Drittel der Wohnungen vermietet. Wir tun alles, um in diesem wachstumsfähigen Objekt eine Vollvermietung zu erreichen.“

