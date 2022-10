Wolfsburg: Diebe verletzen Supermarkt-Mitarbeiter

Wolfsburg. Wolfsburgs Polizei ermittelt zu zwei räuberischen Diebstählen im Penny-Markt am Nordkopf. Zwei Mal wurden Angestellte durch die Täter leicht verletzt.

Der Wolfsburger Nordkopf am Abend. Im dortigen Penny-Supermarkt sind am Montag zwei Angestellte verletzt worden. (Archivbild)

Gleich zwei Mal hat sich am Montag ein räuberischer Diebstahl im Penny-Markt am Wolfsburger Nordkopf ereignet. Wie die Polizei erläutert, wurden dabei zwei Angestellte des Discounters leicht verletzt.

Gegen 14.10 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Marktes, wie eine Mann trotz eines Hausverbots den Discounter betrat. Sie informierte eine Kollegin und einen Mitarbeiter, die das überprüften. Dabei konnten sie beobachten, wie der Mann zwei Dosen Bier unter seiner Jacke verschwinden ließ und den Laden nach Passieren der Kasse verlassen wollte.

Als die beiden Mitarbeiter sich dem Ladendieb in den Weg stellten und ihn aufforderten, ihnen ins Büro zu folgen, sah sich der Mann ertappt und stieß, um sich im Besitz der Beute zu halten, eine Angestellte zur Seite, rannte aus dem Markt und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Bei dem Angriff zog sich die Mitarbeiterin leichte Verletzungen zu.

Der Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild war zirka 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkles Haar. Er trug am Montag eine schwarze Lederjacke und einen schwarzen Hoodie. Außerdem auffällig: Der Mann hatte links ein blaues Auge.

Penny in Wolfsburg: Zweiter Diebstahl ereignet sich wenige Stunden später

Der zweite räuberische Diebstahl ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Hier wollte ein 22 Jahre alter Mann eine Flasche Alkoholika stehlen und wurde vom einem Mitarbeiter daraufhin angesprochen. Als er sich dem 22-Jährigen in den Weg stellte, wollte dieser den Mitarbeiter mit der Flasche angreifen.

„Mit dem beherzten Eingreifen einer weiteren Angestellten gelang es, dem 22-Jährigen die Flasche zu entreißen“, erklärt ein Polizei-Sprecher. Der Täter wehrte sich anschließend heftig dagegen, bis zum Eintreffen der Polizei in den hinteren Ladenbereich gebracht zu werden. „Hierbei fügte er einem Mitarbeiter leichte Verletzungen zu.“ Zwei aufmerksame Zeugen erkannten die Situation, „griffen beherzt zu und halfen dem Mitarbeiter, den 22-Jährigen zu bändigen“.

Die Polizei erschien wenige Minuten später am Tatort und nahm den 22-Jährigen in Gewahrsam. Die Ermittlungen der Wolfsburger Polizei zu beiden Fällen dauern an.

red

