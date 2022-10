Schlaganfall: Erkennen und behandeln – Vortrag in Wolfsburg

Mit einer Schlaganfall-Patientin an Bord fährt ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in eine Klinik.

Zu einem Vortrag lädt die Wolfsburger Gesundheitsakademie am Mittwoch, 26. Oktober, ab 17 Uhr in die Volkshochschule Wolfsburg (Bildungshaus, Hugo-Junkers-Weg 5) ein. Anlässlich des Weltschlaganfall-Tags am darauffolgenden Wochenende spricht Dr. Hakan Cangür über die bedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie das Klinikum Wolfsburg mitteilt. Annähernd 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Schlaganfall. Als Ursache kommen unterschiedliche Faktoren infrage, und das Risiko steigt mit zunehmenden Alter.

Chefarzt des Klinikums Wolfsburg spricht über Anzeichen und Therapien

Dr. Hakan Cangür ist Chefarzt der Neurologie am Klinikum Wolfsburg. Foto: LARS LANDMANN / Klinikum Wolfsburg

Tritt der Ernstfall ein, ist schnelle und professionelle Hilfe wichtig. Denn bei einem Schlaganfall verstopft oder platzt ein Blutgefäß im Gehirn oder im Halsbereich, das für die Hirnversorgung zuständig ist. In der Folge werden Gehirnzellen nicht mehr ausreichend versorgt, sie können absterben.

So ist der Schlaganfall der häufigste Grund für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter. Der Chefarzt der Klinik für Neurologie erklärt in seinem Vortrag, welche Anzeichen auf einen Schlaganfall hindeuten, was sich hinter dem FAST-Test verbirgt, wie man helfen kann, welche Therapien möglich sind und was sich hinter der Stroke Unit im Klinikum verbirgt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

