Jubiläum der Digitalen Mutterboden-Agentur in Wolfsburg

Wolfsburgs Treffpunkt für Visionäre und Gründer feiert Geburtstag: Die Digitale Mutterboden-Agentur, kurz DMA, wird fünf Jahre alt. Am Donnerstag, 3. November, ab 18 Uhr, lädt die DMA in die Porschestraße 2c ein, um mit Gründerinnen, Gründern, Gründungsinteressierten und Partnern beim gemeinsamen Kochen miteinander ins Gespräch zu kommen. Das teilt die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg mit. „Schnippeldisko“ heißt das Format, bei dem ein DJ auflegt und die Teilnehmenden gemeinsam eine Suppe zubereiten. „Damit knüpfen wir auch an unser DMA-Motto ,Wo Ideen wachsen‘ an“, sagt Christian Cordes vom Referat für Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt Wolfsburg. Cordes ist oft der Erste, dem die DMA-Gäste begegnen, denn er leitet auch das Coworking-Space Schiller40, in dem die DMA regelmäßig Gründerinnen und Gründer berät oder zu Veranstaltungen einlädt. Auf dem Programm der letzten fünf Jahre standen Fuck-up-Nights, Gründerfrühstücke und unzählige Beratungsgespräche – ob zum Gründungskonzept, zur Wahl der Unternehmensform und des Standorts, zu Finanzierungsfragen und zum Marketing.

Coaches, Mentorinnen und Mentoren werden vermittelt

Auch vermittelt die DMA Coaches, Mentorinnen und Mentoren. Dabei greifen die DMA-Partner – die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW), die Stadt Wolfsburg, die Wolfsburg AG, die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH und DD-Konzept – auf ihre Kernkompetenzen und ein breites Netzwerk zurück. „Wichtig ist uns immer, die Gründerinnen und Gründer niedrigschwellig zu beraten und ihnen konkrete Hilfestellungen zu geben. Wenn man so will, beackern wir mit ihnen gemeinsam den Boden, auf dem ihre Ideen wachsen können“, sagt IHKLW-Gründungsberaterin Meike Förster.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Und weil der Mutterboden eines jeden Unternehmen heutzutage immer auch digitalen Dünger brauche – sei es beim Marketing, durch eine Website, einen integrierten Shop oder durch digitale Prozesse –, will die Digitale Mutterboden-Agentur auch in den nächsten fünf Jahren ein weites Feld an Beratungsdienstleistungen bieten. Zunächst aber freuen sich die Partner der Digitalen Mutterboden-Agentur auf eine Geburtstagsfeier mit vielen Gästen. Wer dabei sein möchte, meldet sich an unter

wo-ideen-wachsen.de/termine.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de