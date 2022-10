Vegan essen in Wolfsburg – Restaurant-Übersicht

Wolfsburg. Von gesunden Salaten bis zum saftigen Burger: Immer mehr Restaurants und Cafés in Wolfsburg bieten vegane Küche an. Eine Übersicht.

Von knackigen Salaten über vielfältige Bowls bis hin zu saftigen Burgern: Immer mehr Restaurants und Cafés in Wolfsburg bieten vegane Küche an. Wir geben in diesem Artikel eine ständig aktualisierte Übersicht.

Vegan Essen? Das ist schon lange kein Nischenthema mehr. Weil sie die Tiere und das Klima schützen wollen, aber sich selbst auch gesünder ernähren möchten, verzichten immer mehr Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf Fleisch und andere tierische Produkte. Dementsprechend wächst auch die Zahl der Restaurants und Cafés in Wolfsburg mit entsprechend veganem Angebot .

Wir geben Tipps für Restaurants, Cafés und Imbisse mit veganer Küche in Wolfsburg.

Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich vegan und verzichten beim Essen auf tierische Produkte. Dazu gehören Milchprodukte ebenso wie Eier oder Honig. Das pflanzliche Sortiment im Supermarkt und Lebensmittelhandel hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Auch immer mehr Restaurants, Cafés und Imbisse in Wolfsburg haben tierfreie Speisen und vegane Alternativen in ihrem Angebot.

Sabrina Schunn ist Veganerin. Wolfsburgs vegane Küche testet sie regelmäßig und gibt Tipps zu Restaurants, Cafés und Lieferdiensten in der VW-Stadt. Bei der folgenden Übersicht (alphabetisch sortiert) handelt es sich um Anregungen, keineswegs um eine vollständige Liste. „Auf individuelle Nachfrage gibt es weitere Restaurants, die vegane Optionen anbieten, diese möchten aber nicht genannt werden, da sie keine erhöhte Nachfrage zu veganen Gerichten wünschen“, sagt Sabrina Schunn.

In welchen Restaurants und Cafés in Wolfsburg kann man vegan essen?

3 Naree Thai Cuisine: Vegane thailändische Gerichte auf der Speisekarte, auf Nachfrage sind weitere Gerichte vegan möglich. Schillerstraße 1, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Al Shami: Vegane syrische Gerichte auf der Speisekarte, auf Nachfrage sind weitere Gerichte vegan möglich. Porschestraße 102 (Südkopfcenter), 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Amsel Kaffee: Verschiedene Pflanzendrink-Alternativen, veganes Gebäck, Kuchen oder Törtchen. Amselweg 51, 38446 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Aroy Aroy: Vegane thailändische Gerichte auf der Speisekarte. Weitere Gerichte und Getränke auf Nachfrage vegan möglich (bis auf Wan-Tan-Suppe). Poststraße 47, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Autostadt Wolfsburg: In allen Restaurants vegane Gerichte auf der Speisekarte. Auf Nachfrage weitere Gerichte vegan möglich. In der Bäckerei „Das Brot“ gibt es wechselnde Kuchenoptionen. Stadtbrücke 1, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Autostadt-Internetseite.

Bar Celona: Bowl, Falafel, Pommes, Dips, Tapas, Salate. Porschestraße 32, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Biomarkt Sonnenschein: Auf Nachfrage belegte vegane Brötchen, Kuchen und Kekse, gelegentlich veganer Mittagstisch. Goethestraße 42a, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos auf der Website.

Burgerme: Vegane Burger. Rothenfelder Straße 12, 38400 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Burgerme-Homepage.

Café Edelhans: Veganes Frühstück, vegane Kuchen und Torten. Grauhorststraße 48, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Café Schrill: Gemüse, Nudelgerichte, verschiedene Salate. Weitere vegane Gerichte auf Nachfrage aber auch Zubereitung von mitgebrachten veganen Produkten, zum Beispiel veganem Hirtenkäse möglich. Hattorfer Straße 23, 38442 Wolfsburg-Mörse. Weitere Infos gibt es auf Facebook.

Dean & David: Bowls, Brownies, Currys, Salate, Sandwiches, Suppen, Wraps, Sandwiches. Porschestraße 45 (City Galerie); An der Vorburg 1 (Outlet Center), 38440 Wolfsburg.

Derik Grill: Falafel-Teller und Falafel-Rolle mit Hummus. Kaufhofpassage 1, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Dominos: Vegane Pizzen, Pizzabrötchen (auch mit Reibeschmelz gefüllt) sowie Nachtisch. Hinweis: Nur Abholung und Lieferung möglich. Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg; Breslauer Straße 31, 38440 Wolfsburg-Wohltberg; Lange Straße 8a, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde.

Ferdinands: Warme und süße vegane Bowls, Salate, Suppen und alle Soßen bis auf die BBQ-Teriyaki sind vegan. Hinweis: Derzeit nur Abhol- und Lieferservice. Neue Reihe 5, 38448 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Frittenwerk: Bowls, Churros, Falafel, Fritten, Poutines, Salate. An der Vorburg 1 (Outlet Center), 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Goldene Henne: „Spontan-Vegan“, das heißt, auf Vorbestellung oder Nachfrage gibt es täglich verschiedene vegane Gerichte. Kleiststraße 29, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Haveli: Vegane indische Gerichte. Saarstraße 5, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Immergrün: Salate, Smoothies, Wrap. Porschestraße 45 (City Galerie), 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es zum Beispiel auf Instagram.

Laddu Gopal: Verschiedene vegane indische Gerichte auf der Speisekarte, auf Nachfrage weitere Gerichte möglich. Zu dem Balken 7, 38448 Wolfsburg-Kästorf. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Lido: Nudelgerichte, Salate, Suppe, Dessert, gelegentlich veganer Mittagstisch. Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Hallenbad-Homepage.

Occhipinti: Antipasti, Bruschetta, Gemüse, Nudelgerichte. Ehmer Straße 17, 38442 Wolfsburg-Fallersleben. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Oniro: Vegane griechische Mezedes, nicht explizit in der Speisekarte gekennzeichnet. Hinweis: Aktuell nur Abholung und Lieferung. Hofekamp 7, 38442 Wolfsburg-Fallersleben. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Orchid Thai House: Vegane thailändische Gerichte auf explizite Nachfrage. Willy-Brandt-Platz 4, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Royal Donuts: Verschiedene vegane Cronuts und Donuts. Heinrich-Nordhoff-Straße 59, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Sausalitos: Veganes mexikanisches Fingerfood. Porschestraße 32, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es zum Beispiel auf Facebook.

Schlossremise: Alle vegetarischen Gerichte auf vorherige Nachfrage auch vegan möglich. Schlossstraße 6, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Smileys: Veganes Nudelgericht, vegane Pizzen, Salat und Wrap. Hinweis: Nur Lieferung möglich. Kantallee 1A, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Subway: Vegane Baguettes und Wraps. Porschestraße 21, 38440 Wolfsburg; Brandgehaege 3b, 38444 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Subway-Homepage.

Sushi Berlin: Veganes Sushi. Schillerstraße 37, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Sushifreunde: Vegane Bowl und Sushi. Brandenburger Platz 3, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Sushifreunde-Internetseite.

Tandem: Mango mit Tofu, Poke Bowl Seitan, Sommerrollen und Sushi. Heinenkamp 7, 38444 Wolfsburg. Weitere Infos sind auf der Website nachzulesen.

Terra: Verschiedene vegane Gerichte, veganes Frühstück. Parkstraße 1 (Ritz Carlton), 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Ritz-Carlton-Website.

Waffel & Co: Vegane Waffeln mit Toppings und Eis. Am Mühlengraben 22, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite.

Wasabi Sushi: Auf Nachfrage veganes Sushi möglich. Porschestraße 34I, 38440 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Zeytin & Zeytin Feinkost Döner Heinenkamp: Veganer Döner mit Falafel und/oder frittiertem Gemüse. Keine vegane Soße, dafür bei Bedarf mit frischer Zitrone. Brandgehaege 3, 38444 Wolfsburg. Weitere Infos gibt es etwa auf Instagram.

