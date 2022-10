Wolfsburg: Stipendienprogramm für Geflüchtete feiert Jubiläum

Seit 30 Jahren gibt es die „Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein“, kurz DAFI. Der Volkswagen-Konzern unterstützt das Programm, das begabten Flüchtlingen ein Studium an einer Universität oder Hochschule ermöglicht. Das 30-jährige Bestehen wurde jetzt in Berlin mit Gästen aus Unternehmen und Politik gefeiert, teilt die Volkswagen AG mit.

Besuch im „Drive. Volkswagen Group Forum“

Eingeladen hatten UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), Uno-Flüchtlingshilfe und Auswärtiges Amt. Auch DAFI-Studierende und -Absolventen reisten für die Jubiläumsfeier in die Hauptstadt. In der Google-Zentrale in der Tucholskystraße berichteten sie von ihren Erfahrungen. Für den Folgetag hatte Volkswagen für die Studierenden einen Besuch im „Drive. Volkswagen Group Forum“ organisiert. Dort ging es nicht nur um die Marken und Modelle des Volkswagen-Konzerns, sondern vor allem um die Studierenden und ihre persönlichen Geschichten. Zudem fand ein Austausch von Dual-Studierenden der Volkswagen Group Academy mit ihren geflüchteten Kommilitonen statt.

Wiederaufbau ihrer Herkunftsländer

Oliver Braun, Projektleiter Konzern Flüchtlingshilfe, begrüßte die Gäste im Drive. Er sagt: „Nicht nur in Bezug auf Flüchtlingshilfe ist Bildung einer der Kernfaktoren. Menschen, die eine gute Ausbildung haben, integrieren sich leichter in den Arbeitsmarkt und besonders im Falle von DAFI-Studierenden in sehr hohem Maße zusätzlich bei dem Wiederaufbau ihrer Herkunftsländer. Somit trägt das vom UNHCR und dem Auswärtigen Amt initiierte Programm aktiv zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei. Neben der Diversität der angehenden Akademikerinnen und Akademiker ist das für uns elementar.“

Seit Bestehen des Flüchtlingsstipendienprogramms konnten schon mehr als 22.500 junge geflüchtete Frauen und Männer in 55 Ländern bei ihrem Studium unterstützt werden. Ohne diese Unterstützung wären für viele die Chancen auf ein Studium gering: Laut UNHCR haben weltweit rund 40 Prozent der jungen Menschen Zugang zu höherer Bildung – der Anteil unter Geflüchteten lag 2021 jedoch nur bei sechs Prozent.

DAFI-Programm vergibt Stipendien an begabte Flüchtlinge

Der Volkswagen-Konzern unterstützt Geflüchtete, vor allem im Integrationsprozess. Kern dieser Arbeit ist es, sie Schritt für Schritt für den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), das DAFI umsetzt, ermöglichte Volkswagen zudem über Stipendien 70 jungen Geflüchteten ein Hochschulstudium. Das DAFI-Programm vergibt Stipendien an begabte Flüchtlinge und ermöglicht ihnen somit ein Studium an einer Universität oder Hochschule. Das Studium können sie in ihrem Aufnahmeland oder, im Falle einer Rückkehr, in ihrem Heimatland absolvieren. Das Programm wurde 1992 von der Bundesregierung ins Leben gerufen und wird seitdem vom UNHCR umgesetzt. Es ist weltweit das größte und älteste Hochschulstipendienprogramm für Flüchtlinge.

red

