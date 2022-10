Kultur in Wolfsburg: Das ist ab Montag im Hallenbad los

"Reis Against The Spülmachine" lassen am Donnerstag, 27. Oktober, das Beste von gestern, heute und morgen im Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad regnen - in sehr lustigen Versionen.

Um vertane Chancen geht es am Mittwoch, 26. Oktober, im Wolfsburger Schachtweg. Der Autor Peter Stamm liest im Kulturzentrum Hallenbad aus seinem Roman „Das Archiv der Gefühle“.

Das Buch handelt von einem namenlosen Erzähler, der konsequent sein Leben verpasst. Vor 40 Jahren war er mit Franziska befreundet, gestand ihr seine Liebe, doch daraus wurde nichts. Während sie als Sängerin die Welt entdeckte, pflegte er seine Fantasien und zog sich mehr und mehr in sich zurück. Doch jetzt taucht Franziska wieder auf...

Peter Stamm liest ab 19 Uhr im Nichtschwimmerbecken. Karten für die Lesung, die das Hallenbad in Kooperation mit dem Literaturkreis Wolfsburg veranstaltet, kosten im Vorverkauf 10 Euro.

Hallenbad-Kino zeigt Filme mit Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Idris Elba

Eine große Liebe steht auch am Beginn von „Die Zeit, die wir teilen“. Der Film mit Isabelle Huppert und Lars Eidinger läuft an diesem Sonntag sowie am Montag und Dienstag um 20 Uhr auf Deutsch im Kino im Hallenbad, am Mittwoch dann, ebenfalls um 20 Uhr, in der Originalfassung mit Untertiteln.

Peter Stamm liest am Mittwoch, 26. Oktober, im Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad aus "Das Archiv der Gefühle". Foto: Autor / Kulturzentrum Hallenbad

Zum Inhalt: Aufgewühlt vom Wiedersehen mit ihrer ersten großen Liebe, beschließt die französische Verlegerin Joan Verra (Huppert), Paris für eine Weile zu verlassen. In ihrem Landhaus blickt sie auf die Entscheidungen zurück, die sie getroffen hat, und begibt sich mit dem exzentrischen Autor Tim (Lars Eidinger) und ihrem Sohn Nathan (Swann Arlaund) auf eine emotionale Reise in die Vergangenheit, wobei Wunschvorstellung und Wirklichkeit zunehmend verschwimmen.

„Reis Against The Spülmachine“ ziehen Hits durch den Kakao

Am Donnerstag, 27. Oktober, zeigt das Hallenbad um 20 Uhr den Skater- und Coming-of-Age-Film „Mid90s“ von Jonah Hill. Kino-Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Ebenfalls am Donnerstag unterhält das preisgekrönte Musik-Comedy-Duo „Reis Against The Spülmachine“ das Wolfsburger Publikum mit seinem neuen Programm „Radio Reis – Die Hitwelle“. Auf der Großen Bühne im Nichtschwimmerbecken regnet es ab 20 Uhr das Beste von gestern, heute und morgen. Da wird aus Falcos „Amadeus” schon mal „Hammer Teewurst”, und Elvis ist und bleibt „In the Netto”. Es gibt noch Karten.

Lars Reichow kommt mit neuem Programm nach Wolfsburg

Am Freitag, 28. Oktober, bietet Lars Reichow mit seinem neuen Bühnenprogramm „Ich!“ einen vergnüglichen Selbsthilfekurs zum Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit. Auf dem Weg zur Zurückhaltung und zur bedingungslosen Bescheidenheit bringt der nach eigener Einschätzung „beste Kabarettist im gesamten deutsch-sprachigen Raum“ ab 20 Uhr sein humoristisches Manifest auf die Bühne. Er verspricht ein Programm ohne Skrupel und ohne jeden Selbstzweifel. Vorverkaufskarten: 22 Euro.

Das dänisch-brasilianische Duo "The Courettes" tritt am kommenden Wochenende im Sauna-Club auf. Foto: Künstler / Hallenbad

Karten sind auch noch für das Musikkabarett am Samstag, 29. Oktober, zu haben. Dann präsentieren Rico Rohs & Das Ines Fleiwa Quartett im Hallenbad „Zärtlichkeiten mit Freunden“. Beginn: 20 Uhr. Wer danach noch kann, geht gleich weiter in den Sauna-Club, wo das dänisch-brasilianische Duo „The Courettes“ dem Publikum mit einer Mischung aus Garage Rock, 60s Girl Group, Wall of Sound, Surfmusik und Doo Wop Dampf machen will. Konzertbeginn: 22 Uhr.

Ab Sonntag, 30. Oktober, läuft sodann an drei Abenden der nächste Film im Hallenbad-Kino. In „Three Thousand Years of Longing“ erweckt eine Gelehrte (Tilda Swinton) einen von Idris Elba gespielten Dschinn zum Leben. Die Fantasy-Geschichte läuft bis Dienstag, 1. November, jeweils um 20 Uhr.

