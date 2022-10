Wolfsburgerin renoviert Camper: Jetzt geht’s ans Streichen

Wirklich rund lief sie leider nicht, die Aktion „Wohnwagen streichen“. Ehrlich gesagt war es echt total anstrengend und nervig, einmal wollte ich sogar den „ollen Kasten komplett abfackeln“, so demotiviert war ich. Aber der Reihe nach. Vor einigen Monaten habe ich einen Dethleffs-Wohnwagen günstig von einem älteren Ehepaar erworben und bin dabei, den 32 Jahre alten Camper auf Vordermann zu bringen.

Nachdem sämtlicher Inhalt entsorgt war, sollte es im Sommer ans Streichen gehen. Fünf Tage je fünf Stunden hatten wir dafür eingeplant. Lachhaft. Am Ende habe ich aufgehört, die Zeit zu zählen, aber es waren weit mehr als „nur“ 25 Stunden. Nach intensiven Recherchen im Internet hatten wir uns für eine teure Farbe entschieden, der Liter kostet hier 35 Euro – hinzu kommt immer noch die entsprechende Menge Härter. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Farbe als „sehr haftstark ohne Grundierung oder anschleifen“ angepriesen wurde. „Na, da sparen wir uns doch einen Arbeitsschritt“, war die Idee.

Wohnwagen-Umbau: Billig-Malerband landete in der Tonne

Ja, und so war es tatsächlich auch. Doch, wer kennt das vom Wohnung-Streichen nicht auch, bevor es ans eigentliche Pinseln ging, mussten diverse Vorarbeiten erledigt werden. Es fing mit dem leidigen Abkleben an. Und als wäre es uns nicht vorher schon klar gewesen, schließlich haben wir ja schon ein Häuschen gebaut: Das Billig-Malerband aus dem Discounter taugt nichts. Acht Rollen – ein echtes Schnäppchen – flogen hochkant in die graue Tonne: Also wieder zum Baumarkt gefahren und das gute, das extra teure gekauft. Muss ja.

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper WN-Reporterin Stephanie Boy baut einen alten Dethleffs-Wohnwagen um. Die Schranktür des Kleiderschrankes soll ein echter Hingucker werden. Dazu hat die Wolfsburgerin erst die Innenseite und die Kanten weiß gestrichen, danach wurde ein Spruch-Folie aufgetragen. Das Hilfsmittel der Wahl: das Profi-Folier-Set. Hier kommt der Rakel mit Filzüberzug zum Einsatz. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Die nicht-atmungsaktiven Ganzkörper-Schutzanzüge aus dem Malerbedarf erwiesen sich im Sommer als Fehlinvestition. Sie landeten relativ zügig in der grauen Tonne. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Flecken entfernen leicht gemacht: Ein bisschen Feuerzeug-Benzin auf die Farbspritzer auftragen und ruck, zuck gehören die Kleckse der Vergangenheit an. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Die zu streichenden Flächen müssen zuvor „entfettet“ werden, dann haftet die Farbe besser. Stephanie Boy hat sich für das Auftragen von Brennspiritus entschieden, was nicht ohne Folgen blieb. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Beim Wohnwagen-Umbau immer mit von der Partie: „Charly“, der Cavalier King Charles Spaniel von WN-Reporterin Stephanie Boy. Damit der dreieinhalbjährige Rüde nicht wieder die Farbe umwirft, muss er manchmal in der Transportbox ausharren. Foto: LARS LANDMANN / regios24



Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper So schick sieht die Sitzecke im Wohnwagen schon jetzt aus. Die Polster wurden von einem Raumausstatter frisch bezogen. Nach getaner Arbeit gibt’s Kaffee aus dem Lieblingsbecher. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Makeover- So renoviert eine Wolfsburgerin ihren Camper Bevor es ans eigentliche Pinseln ging, mussten diverse Vorarbeiten erledigt werden: Alles, was nicht Weiß oder Grau werden sollte, wurde mit Malerband abgeklebt. Am Ende entfernte Stephanie Boy das Kreppband dann wieder. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Aber ach, wie ich diese Fummel-Arbeiten hasse. Und in jeder noch so tiefen Ecke hat dieser Wohnwagen eine Steckdose, ein verstecktes Kabel, ein Lüftungsrohr, einen Belüftungsschacht oder eine Gummidichtung. Es dauerte gefühlt Tage, bis alles das, was nicht Weiß oder Grau werden sollte, ummantelt war. Und während ich auf den Knien in den tiefsten Gefilden des Campers herumrutschte, schraubte der Angetraute eine Schranktür beziehungsweise -klappe nach der anderen ab. Zuerst wurden alle Teile vorher noch säuberlich beschriftet – war wieder so ein Tipp aus dem Internet – aber hinterher flogen diese Zettel dann wild durch die Gegend. Hach, was soll’s? Wird schon wieder passen. Muss ja.

Lesen Sie hier Teil 1 zum Wohnwagen-Umbau:Aus Alt mach’ Neu- Wie eine Wolfsburgerin ihren Wohnwagen umbaut

Wohnwagen-Streichen mit dem Maleranzug

Und dann war es endlich so weit: Der erste große Streichtag war mit einem roten Kreuz dick im Kalender markiert. Wir zogen unsere weißen Tatort-Reiniger-Anzüge an, die wir uns eigens für diesen Anlass besorgt hatten, ein Paar Gartenhandschuhe und noch ein Paar Gummihandschuhe darüber – und los sollte es gehen. Erst mal die Oberflächen entfetten. Der Gatte hatte sich einen Beutel „Molto Anlauger und Entfetter“ in einem Liter Wasser angerührt und pinselte draußen munter drauf los.

Ich wollte es „auf die Schnelle“ machen und goss großzügig Brennspiritus auf die mitgebrachten Lappen. Herrlich, das flutschte, eine Fläche nach der anderen rieb ich ab, schüttete immer mit Schwung weitere Flüssigkeit aufs Tuch. Ich pfiff vor mich hin, bei 28 Grad eingeschlossen im Wohnwagen, die Türen schön verriegelt, damit „Charly“, mein Cavalier King Charles Spaniel, nicht entwischen kann. Und da traf’s mich wie mit dem Vorschlaghammer. Ich bekam kaum noch Luft und hatte plötzlich rasende Kopfschmerzen. Kein Wunder, die Literflasche Spiritus war leer, ich hatte die Dämpfe weitestgehend alleine weggeatmet. knock-out auf der ersten Etappe.

Die nicht atmungsaktiven Ganzkörper-Schutzanzüge aus dem Malerbedarf erwiesen sich im Sommer als Fehlinvestition. Sie landeten relativ zügig in der grauen Tonne. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wohnwagen-Renovierung mitten im Sommer

Und während draußen die Temperaturen stiegen, erhöhte sich drinnen kontinuierlich der Frust. Die nicht atmungsaktiven Ganzkörper-Schutzanzüge hatten wir schon längst in die Ecke geschleudert, wieder so eine Fehlinvestition. Als Arbeitsbekleidung dienten bei an die 30 Grad Celsius nur noch ein T-Shirt und eine kurze Hose. Das Problem war nicht, dass die Schweißperlen in die Farbe tropften und sie verwässerten. Das Problem war, dass der Zwei-Komponentenlack mit Härter angerührt werden musste und sich dieser bei den tropischen Temperaturen als Schnell-(Ver-)Härter entpuppte.

Frei nach dem Motto „gerade angerührt, schon fest“, trocknete uns die Farbe samt Pinsel schneller im Marmeladenglas ein, als wir hinschauen konnten. Wir rührten nur noch kleine Mengen an und kamen nicht weit. Einmal kurz verschnauft, waren in Sekundenschnelle die unbeabsichtigten Kleckse auf der Tischplatte, die Farb-Nase, die gerade an der Seitenwand heruntergelaufen war, und dieses eine schwarze Pinselhaar, welches sich ungehorsamerweise gelockert hatte und in der Farbe verschwunden war, getrocknet. Oh man, das machte echt keinen Spaß.

Beim Wohnwagen-Umbau immer mit von der Partie: „Charly“, der Cavalier King Charles Spaniel von WN-Reporterin Stephanie Boy. Damit der dreieinhalbjährige Rüde nicht wieder die Farbe umwirft, muss er manchmal in der Transportbox ausharren. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Als dann der Hund auch noch aus seinem Käfig entwich, dabei das Glas mit frisch angerührtem Grau umschmiss und mit den Pfoten durch die Farblache taperte, hatte ich auf gut deutsch die Schnauze voll. Total verschwitzt schlossen wir den Wohnwagen ab und verbrachten den restlichen Sommer auf den Liegestühlen im heimischen Garten. Schließlich galt es auch erst einmal, den Muskelkater von den ungewohnten Bewegungen zu kurieren. Im Herbst, bei kühleren Temperaturen, erledigten wir dann die Restarbeiten – diesmal lief’s.

