Freizeit in Wolfsburg Die Dinos sind los: Dinosaurier-Ausstellung in Fallersleben

Die Urzeit lässt leibhaftig grüßen: Die mobile Erlebnis-Ausstellung „Dinosaurier – im Reich der Urzeit“ ist seit Freitag, 28. Oktober, auf dem Festplatz Westerlinge in Fallersleben geöffnet. Mehr als 50 Dinosaurier-Modelle und ein spannendes Drumherum mit zahlreichen Attraktionen warten bis zum

13. November auf neugierige Besucher.

Bereits 2021 bevölkerten die Dinos die Festwiese. Auf das erfolgreiche Gastspiel blickt Pressesprecher Guliano Reinhard gerne zurück: „Die Lokation hat uns gut gefallen, weil die urige Wiese dort perfekt zu unseren Dinos passt und das Wolfsburger Publikum sehr an der Materie interessiert war.“ Deshalb steuerte die Ausstellung zum Abschluss einer rund 30 Gastspielorte umfassenden Saison erneut die Volkswagenstadt an.

Dabei dürfen sich die Besucher laut Reinhard auf zahlreiche Erweiterungen freuen. „Es gibt mehr Dinosaurier, noch mehr Zähne und eine spannende Animationsshow“, sagte er. „Besonders gut kommen die zwei frei laufenden Dinos an, in denen Mitarbeiter stecken.“

Dino-Ausstellung mit meterhohen Modellen in Fallersleben

Auf einer Ausstellungsfläche von rund 5000 Quadratmetern können die Besucher die Dinos hautnah betrachten und Wissenswertes über die Giganten und ihre Erforschung erfahren. Zudem können sie sich ein authentisches Bild über die Ausmaße dieser Wesen machen. Denn, das größte Modell der Ausstellung ist 8 Meter hoch und 32 Meter lang.

In transportablen Dioramen werden die Urzeittiere in ihrem Biotop nachempfundenen Kulissen präsentiert. Durch eine landschaftliche Illusion und eine detailgetreue Nachbildung werden detailreiche Szenen der damaligen Welt dargestellt. Auf der großen Ausgrabungsplatte können Nachwuchsarchäologen nach Fossilien suchen, sich im Freilegen von Dinosaurierknochen üben und Forschungsstationen in der mobilen Ausgrabungsstätte erkunden. Dort erfahren sie, was man aus Fußspuren lesen kann und wie sich die Größe eines Dinos aus einem Stück Knochen errechnen lässt.

Mini-Dinosaurier zum Klettern und Streicheln

Für die kleinsten Gäste stehen zudem Mini-Dinosaurier zum Klettern und Streicheln parat. Wer möchte, kann sich auch in einem Dino-Fotokopf ablichten lassen. „Anders als in einem Museum können die Kinder bei uns direkt an die Dinosaurier ran“, sagte Reinhard. Auch Schulen sind willkommen. Für sie bieten die Veranstalter zusätzliche Öffnungszeiten und attraktive Tarife an. Schulklassen, die sich vorher angemeldet haben, zahlen nur 7 Euro pro Kind.

Dino-Ausstellung in Fallersleben: Alles Wichtige

Gastspiel: Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 13. November

Öffnungszeiten : Wochentags 14 bis 17 Uhr. Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Mittwochs geschlossen.

: Wochentags 14 bis 17 Uhr. Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Mittwochs geschlossen. Eintritt : Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren 10 Euro. Keine EC-Kartenzahlung möglich.

: Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren 10 Euro. Keine EC-Kartenzahlung möglich. Weitere Infos: www.dino-info.de

