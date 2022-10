Signalstörung der Bahn – Halt am Wolfsburger Bahnhof entfällt

Eine Reparatur am Signal zwischen Stendal und Berlin hat am Montagvormittag gegen 11 Uhr zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in Wolfsburg geführt. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter berichtete, fielen die Haltestellen Stendal und Wolfsburg Hauptbahnhof bei den Fernverkehrszügen aus Berlin aus. Stattdessen leitete die Bahn die Züge über Magdeburg und Braunschweig um. Es ist daher mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen am Braunschweiger Hauptbahnhof zu rechnen.

Die Bahn verkündete um 13.05 Uhr auf Twitter, dass die Signalstörung erneut aufgetreten ist. Zuvor war die Störung kurzzeitig behoben worden. Aktuell entfällt der Halt in Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg erneut. Die Umleitung über Magdeburg und Braunschweig sorgt für Verzögerungen von etwa 70 Minuten, so die Bahn.

+++BEENDET+++

Reparatur am Signal zwischen #Stendal/#Wolfsburg und #Berlin.



Störung konnte behoben werden. In der Folge kommt es noch zu Beeinträchtigungen. https://t.co/del2QoLaLq — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 10, 2022

Der Artikel wird aktualisiert.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de