Theater Wolfsburg sucht junge Darsteller für „BürgerBühne“

Das Scharoun-Theater Wolfsburg sucht für sein neues Projekt „BürgerBühne” spielfreudige junge Darstellerinnen und Darsteller im Alter von 16 bis 22 Jahren, die bereits über Theatererfahrungen verfügen und Lust auf eine professionelle und intensive Probenarbeit am Theater haben.

Die Theaterpädagogin Sabine Flack und der Theaterpädagoge Jürgen Beck-Rebholz werden mit dem Ensemble der neuen „BürgerBühne“ das Stück „Jugend ohne Gott” von Tina Müller nach dem gleichnamigen Roman von Ödön von Horváth einstudieren, wie das Theater mitteilt. Es soll am 11. und 12. April 2023 im Scharoun-Theater zur Aufführung kommen.

„BürgerBühne“: Jetzt für Theaterprojekt anmelden!

„Jugend ohne Gott“ ist die hellsichtige Analyse einer Gesellschaft, an der sich Werte-, Norm- und Moralverschiebung feststellen lassen. Am mikrokosmischen Abbild einer Schulklasse zeigt sich die schleichende Veränderung eines politischen wie auch gesellschaftlichen Systems, das sich in der Schule – dem Ort der Gesellschaftsbildung – manifestiert und an den Schülerinnen und Schülern offensichtlich zu Tage tritt.

Interessierte können sich unter jungestheater@theater.wolfsburg.de melden. Die Theaterpädagogik des Scharoun-Theater wird die beiden Vorstellungen mit theaterpädagogischen Workshops in Schulen begleiten. Anfragen werden ebenfalls unter der oben genannten Mailadresse entgegengenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de