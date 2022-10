Gastronomie in Wolfsburg Frischer Wind im Hotel „An der Wasserburg“ in Wolfsburg

„Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Das ist spannend, vor allem weil ich kreative Lösungen entwickeln muss“, sagt Annabelle Rohde. Die 31-Jährige ist seit Januar ins Familienunternehmen eingestiegen und hat einige Aufgaben im Team des Hotels „An der Wasserburg“ in Neuhaus übernommen. Die Eltern, Christine (64) und Christian (60) Rohde, stehen aber noch beratend und unterstützend zur Seite.

Annabelle Rohde hat den Satz gerade ausgesprochen, da kommt ein älterer Herr hereinspaziert, der sich gerade die gegenüberliegende Burg Neuhaus angeschaut hat und jetzt eine Tasse Tee trinken möchte. Eigentlich hat die Küche an diesem Nachmittag schon geschlossen, aber Annabelle Rohde springt auf und bereitet dem Gast einen Darjeeling zu. Ob sie auch Honig zum Süßen hätte? Klar, den holt die junge Hotelchefin wie selbstverständlich auch noch: „Unser oberstes Ziel ist es, den Gast glücklich zu machen.“

Annabelle Rohde geht ihren eigenen Weg

In Wolfsburg geboren und in Neuhaus aufgewachsen, hat das einzige Kind der Hoteliers nach der Realschule zunächst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Fallersleber Hotel „Ludwig im Park“ absolviert, danach das Fachabitur am Wirtschaftsgymnasium abgelegt. „Ich wollte erst einmal meinen eigenen Weg gehen“, gesteht sie.

Es folgten das Bachelor-Sportmanagement-Studium an der Hochschule Macromedia in Berlin und im Anschluss der Master, den sie im Herbst 2021 erworben hat, in Erlebniskommunikation an der Hochschule der populären Künste, ebenfalls in der Hauptstadt. Um die Englisch-Kenntnisse aufzubessern, ging’s nach San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Der erste Job führte die junge Wolfsburgerin nach München. Und jetzt wieder Neuhaus.

Umbaumaßnahmen im Hotel „An der Wasserburg“

„Ich habe ja nie nie gesagt“, schmunzelt Annabelle Rohde. Die Eltern lassen ihr weitestgehend freie Hand, und so hat sie in den ersten neun Monaten schon die Lobby großzügiger gestaltet, dafür die ehemalige Boteco-Bar eingerissen. Das Frühstücksbuffet wurde vom Quadro – hier befindet sich jetzt der Fitnessraum – ins lichtdurchflutete Restaurant verlegt. Hier gibt es regionalen Honig, wechselnde Wurst- und Käsevariationen, mehrere verschiedene Müslis, Overnight-Oats, hausgemachten Eistee und frische Säfte. „Insgesamt ist das Frühstück viel leichter, moderner geworden, das kommt bei den Gästen gut an“, freut sich Mutter Christine.

Gerade im Eventbereich erhält die Junior-Chefin Unterstützung von ihrer Cousine, Jessica Scheidhauer, die vor allem für die zeitgemäß ausgerichteten Hochzeiten verantwortlich ist. Und auch Koch Daniel Jentsch, der weiterhin mit Christian Rohde die beliebten Weber-Grill-Kurse anbieten wird, ist eine große Stütze. „Wir sind ein tolles, junges Team, haben aber ebenfalls zwei langjährige Mitarbeiter, die sind schon mehr als 20 Jahre bei uns“, schwärmt Annabelle Rohde und ergänzt: „Wir suchen aber auch neue, kreative Köpfe.“

„Ich habe nie Druck ausgeübt, sondern habe meine Tochter machen lassen. Auch jetzt halte ich mich dezent im Hintergrund und gebe keine altklugen Ratschläge“, verrät Christian Rohde, der sich – ebenso wie seine Ehefrau – selbstverständlich darüber „sehr freut“, dass Annabelle das Ruder übernehmen möchte. Aber: Alles zu seiner Zeit, Schritt für Schritt. Annabelle Rohde: „Ich will ja alle Bereiche durchlaufen und mir überall die Kniffe abschauen und Tricks meiner Eltern aufschnappen.“

Weinprobe mit Sommelier Jürgen Giesel aus dem „Aqua“

Aber sie will auch eigene Schritte gehen, vor allem den Event-Bereich ausbauen: „Ich möchte unser Haus wieder für die Wolfsburger interessant machen.“ Und so findet am 22. Oktober das erste „Wine & Dine“ mit Gastsommelier Jürgen Giesel statt, der bereits im „Aqua“ über zehn Jahre die Spitzenweine auswählte und mehrfach zum Sommelier des Jahres gekürt wurde.

Ab 18.30 Uhr werden fünf Weine nacheinander serviert und bei einem Drei-Gang-Menü aus dem Nähkästchen geplaudert. „Dieser Abend wird für unsere Gäste ein unvergessliches Erlebnis.“

Zur Weihnachtszeit wird es einen eigens dekorierten Raum für bis zu 25 Personen geben. Annabelle Rohde kündigt an: „Zwischen Tannengrün, Lichterketten, Lametta und weihnachtlichen Düften sowie der passenden Weihnachtsmusik servieren wir hier ein weihnachtliches Menü.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hotel-in-wolfsburg.de.

