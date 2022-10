Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt erhält Verstärkung

Wolfsburg. Die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt begrüßen 36 neue Kolleginnen und Kollegen. Sie werden an verschiedenen Stellen eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt verstärkt sich mit 36 neuen Polizistinnen und Polizisten.

Am vergangenen Freitag hatten 29 Beamtinnen und Beamte erfolgreich ihr Bachelor-Studium abgeschlossen. Sie wurden direkt von der niedersächsischen Polizeiakademie nach Wolfsburg versetzt. Zwei weitere Beamte kamen aus den Polizeiinspektionen Braunschweig und Hannover.

Verstärkung für verschiedene Fachbereiche

Am Dienstagmorgen begrüßte die Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, Petra Krischker, die neuen Kolleginnen und Kollegen in der Aula der Dienststelle in Wolfsburg.

Die Neuzugänge versehen zukünftig in unterschiedlichen Fachbereichen der Inspektion ihren Dienst. Einige von ihnen werden im Einsatz- und Streifendienst eingesetzt, andere verstärken die Verfügungseinheit und den Zentralen Kriminaldienst sowie die Polizeistationen in Vorsfelde und Fallersleben und die Polizeikommissariate in Helmstedt, Königslutter und Schöningen.

Weitere fünf Beamtinnen und Beamte wurden erst am Donnerstag von der Bereitschaftspolizei nach Wolfsburg-Helmstedt versetzt. Sie wurden nach der Begrüßung ihren neuen Bereichen in der Inspektion zugeteilt.

red

