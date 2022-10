Ein neues Wolfsburger Café wie ein Wohnzimmer

Wolfsburg. Iwana und Thomas Schemainda bewirten ihre Gäste am Brandenburger Platz. Das Lokal am Brandenburger Platz ist von Italien inspiriert.

Es könnte auch ihr Wohnzimmer sein: An den petrol-farbenen Wänden hängen die Fotos der Kinder, fünf und acht Jahre alt, daneben alte, fast schon vergilbte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Auf ihnen ist Papa Gioacchino Rollo zu sehen, der 1967 aus Apulien nach Wolfsburg kam – wie so viele andere Italiener auch, um im Volkswagenwerk zu arbeiten.

Sie wollen authentisch rüberkommen, mal was Anderes, was Außergewöhnliches bieten, und ihre Geschichte erzählen: Iwana und Thomas Schemainda, Inhaber von Iwana Café & Lifestyle am Brandenburger Platz. Ihre gemütlichen Ohrensessel im Style der 60er-Jahre laden zum Verweilen ein. Foto: Lars Landmann / regios24

„Wir wollen in unserem kleinen Café eine Geschichte erzählen, unsere Geschichte“, erklären die Inhaber von Iwana Café Lifestyle, Iwana und Thomas Schemainda. „Ich bin in Lecce, das auch als Florenz des Südens bezeichnet wird, aufgewachsen. Hier gibt es wunderschöne Strände, tolles Essen und Olivenhaine soweit das Auge reicht. Wer einmal diese Luft eingeatmet hat, den lässt der Duft der Heimat nie wieder los“, gesteht die 47-Jährige.

Café in Italien ist immer noch ein Traum

Eigentlich wollte das Paar, als es sich vor elf Jahren am Strand von Brindisi kennen und lieben lernte, in Italien direkt vor Ort eine Strandbar eröffnen. „Das ist immer noch unser Traum“, sagen sie. Doch daraus wurde – erst einmal – nichts. Stattdessen machten sich die in Gifhorn Geborene und der Stettiner, der seit 1976 in der VW-Stadt lebt und schon beim VfL gespielt hat und jetzt als DJ auflegt, in Wolfsburg auf die Suche nach einem geeigneten Lokal. Und wurden im März 2021 fündig: Aber erst im Februar dieses Jahres unterschrieben sie den Mietvertrag für die 53 Quadratmeter am Brandenburger Platz 2, in denen mal eine Eisdiele beheimatet war.

In nur sechs Wochen haben sie das Café einmal komplett grundsaniert, haben curry-farbenen Epoxid-Acrylharz auf dem Boden verteilt und aushärten lassen, die Wände in Orange und in Petrol gestrichen beziehungsweise tapeziert, die Theke selbst gezimmert und die Regale aus einem alten Mahagonischrank, den sie günstig bei einem Kleinanzeigenportal erworben hatten, angefertigt. „Die braune Wand mit den Mustern habe ich selbst entworfen“, sagt der 47-Jährige nicht ohne Stolz. Weil das Duo den Style der 60er- und 70er-Jahre so liebt, musste dann auch entsprechendes Mobiliar her: So stehen jetzt Sitzgelegenheiten, die an die legendären Tulip-Stühle erinnern, vor dem Regal mit dem Spielzeug. Die weißen Stühle ruhen, ähnlich wie ein Weinglas auf dem Stiel, nur auf einem einzigen Stützfuß. Daneben laden hellgrün gepolsterte Ohrensessel und eine Retro-Couch zum Chillen ein. Insgesamt gibt es drinnen 22 Sitzgelegenheiten, auf dem Pflaster draußen noch einmal knapp 60. Hier fehlt noch eine Markise.

Paar atmet den italienischen Lebensstil

Den italienischen Lebensstil atmet das Ehepaar nicht nur, es serviert ihn quasi auch: In Form von Getränken, wie Bier der Sorte Nastro Azzurro oder Campari in allen Varianten, und in Form von Speisen. „Unsere Pasticiotto, das sind kleine Mürbeteigtörtchen, die mit Eiercreme gefüllt werden, beziehen wir direkt aus Italien“, verrät Iwana Schemainda, die auch Rustici leccesi (gefüllte Blätterteigtaschen) und Stuzzichinis, das sind Häppchen, offeriert. Und es gibt Frühstück – aber nur nach vorheriger Bestellung. Sehr lecker auch der Mandorla, der aus süßer Mandelmilch und einem Espresso auf Eiswürfeln gemixt wird. Die Bohnen werden von dem traditionsreichen Kaffeeunternehmen Quarta aus Lecce wöchentlich geliefert, 1-Kilo-Kaffee-Pakete sowie Olivenöl von einem Bauern aus Apulien werden direkt im Café verkauft. Noch ein Clou: Der Crema Café kommt direkt aus dem Slush-Automaten. „Unsere Kunden sind total verliebt in unsere Coffey-Kreationen“, berichtet Iwana Schemainda. Und tatsächlich ruft Kundin Elsa Treptow aus: „Der Cappuccino hier ist der Beste.“

Öffnungszeiten: Montag geschlossen. Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr, ab 18 Uhr Disko-Beat. Sonntag 11 bis 17 Uhr. Ab Ende Oktober jeden Donnerstag von 17 bis 21 Uhr „Coffey-Klatsch“. Am Samstag, 22. Oktober, findet ein „James-Bond-Motto-Abend“ statt. Adresse: Iwana Café Lifestyle, Brandenburger Platz 2, 38440 Wolfsburg, Telefon (0 53 61) 8378711.

