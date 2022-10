Spielsucht – hier gibt es Hilfe in Wolfsburg

In Sekundenschnelle rauschen die Ein- und die Zwei-Euro-Stücke durch den Automaten: Am Ende ist meistens alles Geld futsch. „Spielsüchtige verlieren oft alles: Haus und Hof und das Auto sind als erstes weg, dann kann man die Miete, den Strom, zum Schluss das Essen nicht mehr bezahlen und Frau und Kind, aber auch Freunde und Bekannte haben sich abgewendet“, weiß Birgit Gallinsky. Die Diplom-Sozialpädagogin leitet die Fachstelle für Suchtprävention und Glücksspiel, eine Einrichtung der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg, kurz Drobs.

Diplom-Sozialpädagogin Birgit Gallinsky hilft Spielsüchtigen

Wer den Weg in die Dieselstraße 20 in Birgit Gallinskys Büro gefunden hat, hat meistens den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. 90 Prozent ihrer Klienten gehen aber noch einen Schritt weiter: Sie lassen sich mittels eines schriftlichen Antrags beim Sperrsystem OASIS sperren. „Dann sind alle Türen verschlossen und das ist gut so“, weiß die Sozialarbeiterin.

Birgit Gallinsky (vorn) von der Fachstelle für Suchtprävention und Glücksspiel in der Jugend- und Drogenberatung mit Vivienne Haaf und Judith Hermann (rechts). Foto: Helge Landmann / regios24

OASIS-Sperrdatei zeigt grünes oder rotes Licht

Seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV 2021) müssen Gastronomie, Spielotheken und Wettbüros die Personalausweis-Daten eines Gastes vor der Nutzung des Glücksspielangebots mit der zentralen OASIS-Sperrdatei abgleichen und den Spielerstatus abfragen. Nur, wenn die Ampel des Systems Grün zeigt (nicht Rot), dürfen die Mitarbeiter einen Spielautomaten freischalten. Auch die Doppelnutzung von zwei Automaten gleichzeitig ist seit 2021 verboten.

Sieben Spielhallen und Lokale in Wolfsburg überprüft

Anlässlich des Aktionstags Glücksspielsucht waren jetzt Drobs-Mitarbeiterin Judith Hermann und Vivienne Haaf, die Studentin der Sozialen Arbeit absolviert bei der Drobs derzeit ein Praktikum, in zwei Lokalen und fünf Spielhallen in Wolfsburg unterwegs. Ziel der Aktion war es, anonym zu testen, ob die Überprüfungspflicht eingehalten wird – denn Judith Hermann hatte sich zuvor bei dem staatlichen Spieler-Sperrsystem sperren lassen. Erschreckende Erkenntnis: Nur die Hälfte der Betriebe hielt sich an die gesetzliche Auflage.

„Das ist verheerend“, findet Birgit Gallinsky gerade vor dem Hintergrund, dass die Selbstmord-Gefahr bei Spielsucht deutlich höher sei, als bei anderen Suchterkrankungen. Spielsüchtige würden zudem unter körperlichen Symptomen leiden: „Die Klienten berichten davon, dass sie nicht schlafen und sich nicht konzentrieren können, dass sie nervös, manchmal auch aggressiv sind und eine innere Unruhe verspüren.“

Der nächste Kick ist nur einen Euro entfernt

Denn sie wissen: Der nächste Kick ist nur einen Euro entfernt. „Glückspiel heißt ja nicht umsonst so, denn es werden im Moment des Gewinnens jede Menge Glückshormone ausgeschüttet. Man fühlt sich groß, stark – wie ein Genie. Aber die Betäubung hält nicht lange an und der Absturz folgt auf dem Fuße. Am Ende des Tages geht es dann nur noch darum, die Verluste wieder hereinzuholen. Wenn man dann die Spielhalle verlässt, ist man völlig fertig, weil man es wieder nicht geschafft hat, standhaft zu bleiben, weil man wieder versagt hat“, erzählt Gallinsky.

Viele ihrer Klienten hätten Schulden im fünf- bis sechsstelligen Bereich, etliche haben hohe Kredite aufgenommen, stehen bei Freunden, Bekannten und der Familie in der Kreide: „Wenn Spieler auf ihr Leben zurückschauen und sich dieser enormen Summe bewusst werden, fällt oft der Satz: ,Was hätte ich mir davon alles Schönes leisten können‘.“

Fakten rund um das Glücksspiel

In Niedersachsen wurden im Jahr 2020 an Automaten in Spielhallen und in der Gastronomie 556 Millionen Euro verzockt. Das macht auf die Einwohner umgerechnet 1,55 Millionen Euro am Tag.

328.100 Niedersachsen legen laut den Ergebnissen des Glücksspiel-Survey 2021 des Institutes für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg ein so genanntes „Riskantes Spielverhalten“ an den Tag, 132.400 haben eine diagnostizierte Störung durch Glücksspiele, 460.500 Niedersachsen gelten als Menschen mit glücksspielsucht-bezogenen Problemen.

Unter dem Motto „Zocken stop-pen“ fand in diesem Jahr am 28. September der Aktionstag Glücksspielsucht statt.

Hilfe für Betroffene und Angehörige gibt es in der Fachstelle für Suchtprävention der Jugend- und Drogenberatung in der Lessingstraße 27, Telefon (05361) 27900. Birgit Gallinsky hat ihr Büro in der Dieselstraße 20, Telefon (0 53 61) 89 48 202.

Tipps: Wer spielsüchtig ist und sich nicht sperren lässt, sollte in die Spielhallen nur eine begrenzte Menge Geld mitnehmen. Und nie die EC-Karte, damit am Geldautomaten kein „Nachschub“ abgehoben werden kann.

