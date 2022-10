Wolfsburg. Was die Experten bei den Kampfmittelsondierungen gefunden haben. Und was auf der Autobahn zwischen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen dann passiert.

Der erste Teil der Kampfmittelsondierungen auf der A 39 zwischen Sandkamp und Weyhausen ist beendet. Auch die Asphaltierungsarbeiten in Fahrtrichtung Norden sind abgeschlossen, am Freitag fanden Markierungsarbeiten statt.

Autobahn-Baustelle Bombensuche auf der A 39 in Wolfsburg – Hälfte ist geschafft

Die Hälfte ist geschafft: Wochenlang sind auf der A 39 nahe dem VW-Werk mehrere tausend Löcher gebohrt worden. Grund für die ungewöhnlichen Straßenarbeiten war die Suche nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei machten die Experten einen eigenartigen Fund.

Um es vorwegzunehmen: Einen Blindgänger haben die Spezialisten bei den Kampfmittelsondierungen, bei denen stellenweise bis zu 12 Meter tief in den Autobahn-Damm gebohrt wurde, nicht gefunden.

Metalldetektor schlug unter der Autobahn in Wolfsburg an

Dennoch schlug das Gerät mit dem Metalldetektor wegen eines metallischen Funds in der Tiefe an. „Es wurde keine Bombe gefunden, nur ein altes Brunnenrohr“, berichtete Projektleiter Robin Enkelmann von der Autobahn GmbH des Bundes unserer Zeitung nach dem planmäßigen Abschluss des ersten Teils der Sondierungsarbeiten Mitte September.

Entwarnung also auf der östlichen Hälfte der Autobahn auf den beiden Spuren in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen. Als nächstes ist gegenüber die Fahrtrichtung Süden an der Reihe.

Nächste Woche wird Verkehrsführung auf A 39 umgestellt

Vorher musste aber die Fahrbahn in Richtung Norden wiederhergestellt werden, die für die Sondierungsarbeiten komplett aufgebrochen und abgetragen worden war. „Zunächst wurde der vorhandene Untergrund mittels Zement verfestigt, dann folgte die Herstellung der Entwässerung und der neuen Asphaltschichten“, erklärte Projektleiter Enkelmann. In dieser Woche werden noch Bankett, Leitplanken und Fahrbahnmarkierung hergestellt.

In der nächsten Woche soll dann die Umstellung der Verkehrsführung erfolgen, so dass in der Woche ab 17. Oktober die Fahrtrichtung Süden voll gesperrt ist und die Bauarbeiten dort starten können. Der Verkehr soll aber wie bisher im Baustellenbereich mit einer Fahrspur je Richtung laufen. Eine Vollsperrung ist nicht geplant.

Im Idealfall ist die Baustelle Ende Februar 2023 abgeschlossen

Auf der westlichen Autobahnhälfte geht es dann weiter wie zuvor auf der östlichen: Zur Vorbereitung der Kampfmittelsondierungen zerlegt ein Bagger die Fahrbahn in 40 mal 40 Zentimeter große Asphaltbrocken. Nach deren Abtransport sind wieder die Experten gefragt.

Nach Abschluss aller Kampfmittelerkundungen erteilt die Fachfirma dann eine Freigabe für die weiteren Bauarbeiten. Läuft weiterhin alles glatt – also ohne Bomben-Fund –, dann sollen die Sondierungsarbeiten auf 2 Kilometern Länge Ende Februar 2023 abgeschlossen sein. Daran soll sich dann die Fahrbahnsanierung bis zum Autobahnende bei Weyhausen anschließen.

Ohne Kampfmittelsondierungen kein neuer Fahrbahnbelag

Die Kampfmittelsondierungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH erforderlich, weil der Fahrbahnbelag auf der A 39 nach dem Abschnitt vom Mittellandkanal bis Sandkamp auch zwischen Sandkamp und Weyhausen erneuert werden soll. Zuvor muss sichergestellt sein, dass in der Tiefe keine Bomben-Blindgänger mehr liegen.

