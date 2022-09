Stephan Weil und Bernd Althusmann auf Wahlkampftour in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Politik-Prominenz gibt sich ein Stelldichein in Wolfsburg. Am 4. Oktober sind gleich vier Veranstaltungen

Die Politik-Prominenz gibt sich wenige Tage vor der Landtagswahl am 9. Oktober in Wolfsburg die Klinke in die Hand. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informierte sich am Donnerstag auf Einladung der Wolfsburger Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer (SPD) über soziale Einrichtungen in Wolfsburg. Unter anderem tauschte sich Weil mit Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstatt in Westhagen aus.

Der Spitzenkandidat der CDU, Bernd Althusmann, stellte sich auf Einladung der Wolfsburger Landtagskandidatin Cindy Lutz am Donnerstagmittag vor der City-Galerie den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Friedrich Merz kommt am Dienstag nach Wolfsburg

Schlag auf Schlag geht es dann am Dienstag, 4. Oktober. Bereits um 11 Uhr hat sich CDU-Chef Friedrich Merz angekündigt. Er will vor der City-Galerie sprechen.

Dietmar Bartsch, Bundestagsfraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, ist ab 16 Uhr vor der Drogerie Müller in der Porschestraße anzutreffen.

Ministerpräsident Weil stellt sich ab 17.30 Uhr vor der City-Galerie den Fragen der Bürger.

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, tritt am 4. Oktober ab 18.30 Uhr im Wolfsburger Congress-Park auf. Mit dabei sind der grüne Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske und die Landtagskandidatinnen Anke Reinemann (Gifhorn Süd) und Tamina Reinecke (Helmstedt). Beim anschließenden Bürgerdialog können Fragen gestellt werden.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Porschestraße

Am Mittwoch, 5. Oktober, besucht Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des Bundestags und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfsburg. Die FDP-Politikerin ist ab 15.30 Uhr vor dem Café Superleggera in der Porschestraße anzutreffen.

Zusätzlich dazu wird Alexander Müller, der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, die FDP Wolfsburg bereits am Samstag, 1. Oktober, ab 10.30 Uhr am Infostand vor der City-Galerie (Eingang Modehaus Hempel) unterstützen.

