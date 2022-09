Wolfsburger Mieter rätseln: Warum bleibt die Heizung kalt?

Wolfsburg. Er friere sich „den Arsch ab“, klagt ein Wolfsburger Mieter in dieser Woche. Dreht die Neuland in der Energiekrise an der Heizung? Mitnichten.

Angesichts sinkender Temperaturen werden die hohen Energiepreise zum Dauer-Gesprächsthema. Während die einen es so lange wie möglich hinauszögern, die Heizung aufzudrehen, würden andere Wolfsburger gerne schon heizen – doch die Heizung blieb kalt.

Auf Facebook berichteten frierende Neuland-Mieter in dieser Woche, nicht heizen zu können. Über die Gründe wurde fleißig gemutmaßt. Ein User verwies darauf, dass die übliche Heizperiode erst am 1. Oktober beginne. Ein anderer erklärte sich das Problem damit, dass das Volkswagen-Kraftwerk erst hochgefahren werden müsse und das Netz groß sei. Auch der Tipp, die Heizung zu entlüften, kam.

Die Neuland hat nach eigenen Angaben nichts getan, um die Mieter vom Heizen abzuhalten. „Fast alle Wohnungen der Neuland werden per Fernwärme über die LSW bedient. Diese steht zu Verfügung und unsere Mieter können ganz normal heizen“, erklärt Pressesprecherin Janina Thom.

In einigen Wolfsburger Wohnungen bleibt die Heizung kalt

Ganz vereinzelt gebe es Häuser, die nicht mit Fernwärme versorgt werden. „Sollte es hier Probleme geben, reagieren unsere Heizungsmonteure sofort, sobald eine Meldung durch die Mieter herein kommt. Das sind aber wirklich nur Ausnahmen“, so Thom.

Ihren Ausführungen zufolge könnte es noch einen weiteren Grund dafür geben, dass bei einigen Wolfsburgern die Heizung kalt blieb. Da die LSW Fernwärmeleitungen neu verlege, könne es sein, dass einige Gebäude noch nicht wieder am Netz sind, so die Neuland-Sprecherin. Beispielsweise im Suhlgarten.

Mieter von Neuland und VWI können eigentlich schon heizen

Die LSW schließt das für den Suhlgarten hingegen aus. Auf Anfrage bestätigt der Energieversorger zwar, dass im Suhlgarten wegen der seit längerem laufenden Baumaßnahme am Fernwärmenetz eine Abschaltung der Versorgung angekündigt war. Aber nur bis zum 9. September. „Der Bereich konnte bereits am 8. September wieder in Betrieb genommen werden, so dass alle Kunden seitdem wieder versorgt sind“, betont das Unternehmen.

Zumindest einer der frierenden Facebook-Nutzer hatte schon am Tag nach der Netz-Diskussion eine warme Wohnung. Nach einer Mail an die Neuland funktioniere die Heizung, berichtete er in dem sozialen Netzwerk.

Wenn Mieter zu wenig heizen, kann sich Schimmel bilden

Auch Volkswagen Immobilien hat keinerlei Ambitionen, den Mietern das Heizen zu verwehren. Eher im Gegenteil. Pressesprecher Stefan Uckelmann schilderte am Freitag, die Heizungen im gesamten Wohnungsbestand stünden bereits uneingeschränkt zur Verfügung.

„Der zentrale Hebel bei der Energieeinsparung und somit der Kostenbegrenzung für unsere Mieter und Mieterinnen liegt in der aktiven Steuerung der Raumtemperatur, sprich der Reduzierung der individuellen Wärmeabnahme“, erläuterte Uckelmann. „Wichtig ist hier, dass auf der einen Seite Energie eingespart wird und die Räume auf der anderen Seite nicht unbeheizt bleiben beziehungsweise unter 19 Grad abkühlen, um der Gefahr von Schimmelbildung vorzubeugen.“

Volkswagen Immobilien hängt in allen Häusern Energiespartipps aus

Die Wohnungsgesellschaft des Volkswagen-Konzerns will in den nächsten Wochen in allen Hauseingängen auf die Gebäude zugeschnittene Empfehlungen zu einer sinnvollen Verbrauchs- und Kostensenkung aushängen. Die Tipps würden auch auf der VWI-Internetseite und in den sozialen Medien zur Verfügung gestellt, so der Pressesprecher.

Laut Gerichtsurteilen ist es so, dass Vermieter in Häusern mit einer zentralen Heizungsanlage diese nur vom 1. Oktober bis 30. April anwerfen müssen. Und zwar so, dass es tagsüber in der Wohnung mindestens 20 bis 22 Grad warm wird. Nachts liegt die Mindesttemperatur bei 17 bis 18 Grad. Doch auch bei Kältewellen außerhalb der Heizperiode darf der Vermieter seine Mieter nicht im frieren lassen. Drei Tage unter 12 Grad gelten hier als Frist für die Inbetriebnahme der Zentralheizung.

