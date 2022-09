Kirche und Religion Neue Pastorin in der Stephanus-Kirchengemeinde in Wolfsburg

Sarah Pantke ist neue Pastorin in der Stephanuskirchengemeinde in Detmerode. Am

11. September wurde sie von Regionalbischof Dr. Stephan Schaede ordiniert, wie der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen mitteilt.

„Christlicher Glaube spielte in meinem Elternhaus keine Rolle“

„Christlicher Glaube spielte in meinem Elternhaus keine Rolle“, erzählt die 33-jährige Theologin, die in Magdeburg aufgewachsen ist und sich erst als Erwachsene taufen ließ. Prägend für ihre Auseinandersetzung mit Glaubensfragen und Theologie sei der Magdeburger Domprediger Giselher Quast gewesen.

„Ich freue mich, dass wir mit Sarah Pantke eine Pastorin mit einem ganz ungewöhnlichen und faszinierenden Lebenslauf gewinnen konnten“, freut sich Superintendent Christian Berndt mit der Stephanuskirchengemeinde Detmerode. „Das ist eine echte Bereicherung, nicht nur für die Gemeinde, sondern für den ganzen Kirchenkreis.“

Sarah Pantke hat ein Faible für gesellschaftskritische Predigten

Menschen treffen, mit denen sie gemeinsam Gemeinde leben und gestalten könne, das ist Pantkes Wunsch für die kommenden Berufsjahre: Neues entwickeln und ausprobieren, um Menschen mit dem Glauben in Berührung zu bringen, um Kirche anders entdecken und erleben zu können.

Sarah Pantke habe ein Faible für gesellschaftskritische Predigten, sie wolle sich nicht nur für die Kirche, sondern für die Gesellschaft insgesamt engagieren. Dazu bringt die Theologin auch Berufserfahrungen als Ergotherapeutin und Theaterpädagogin mit.

red

