Wolfsburger mit Reizstoff besprüht – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. In der Porschestraße verletzten am Samstagabend zwei Frauen einen 40-Jährigen leicht. Wolfsburgs Polizei ermittelt zum Fall – und hofft auf Hinweise.

Ein Rettungswagen kümmerte sich am Samstagabend um den Besprühten. Wolfsburgs Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. (Symbolbild)

Vor einem Discounter in der Porschestraße am Wolfsburger Nordkopf ist ein Mann am Samstag durch Reizstoff leicht verletzt worden. Zwei bislang unbekannte Frauen haben den 40-Jährigen besprüht. „Die näheren Umstände der Tat sind bisher nicht bekannt“, erklärt Wolfsburgs Polizei.

Klar ist nur: Die Tat geschah am Samstag gegen 18.47 Uhr. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte den 40-Jährigen. „Die Ermittlungen dauern an.“

Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red

