Darum steht jetzt ein bunter Container am Wolfsburger Nordkopf

In der gesamten Porschestraße machen seit kurzem bunte Motive auf die Kampagne „Ehrensache!“ aufmerksam, mit der die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg für die Themen Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt sensibilisieren möchte. Kampagnenpartner sind Polizei, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), Ordnungsamt und städtischer Geschäftsbereich Grün.

Kampagne „Ehrensache“: Für Sauberkeit und Sicherheit in Wolfsburg

Nun wird die durch einen weiteren Baustein ergänzt: Ein Container im Kampagnenlook steht ab sofort am Nordkopf und fungiert als Info- und Selfiepunkt sowie als temporäre Anlaufstelle für die Polizei und das Ordnungsamt. Fördermittel aus dem niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren die Kampagne, teilt die WMG in einer Pressemitteilung mit.

Kürzlich übergab die WMG die Container-Schlüssel an die Kampagnenpartner Polizei und Ordnungsamt, die diesen ab sofort im Rahmen ihrer Streife als zusätzliche, temporäre Anlaufstelle und für den Austausch mit den Bürgern vor Ort nutzen können – und so das Kampagnenthema Sicherheit praktisch sichtbar machen.

Das sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann zum Thema Sicherheit

„Sicherheit ist ein absoluter Wohlfühlfaktor – das ist auch in der Innenstadt der Fall. Mit diesem Engagement sorgen die Polizei und der städtische Ordnungsdienst für mehr Sicherheit in der Porschestraße“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Pressemitteilung zitiert. „Umso wichtiger ist es, dass die Kampagne das Thema Sicherheit aufgreift und ihm mit dem Container Gestalt verleiht.“

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer erklärt: „Der auffällige Container ist eine weitere Maßnahme im Rahmen unserer Kampagne, um den Besuch und Aufenthalt in der Innenstadt angenehmer und sicherer zu machen. Gleichzeitig schafft er mit seinem bunten Design zusätzliche Aufmerksamkeit für die Kampagnenbotschaften.“

Polizei und Ordnungsamt wollen stärker mit den Bürgern ins Gespräch kommen

„Wir bedanken uns bei der WMG für die Bereitstellung des Containers als zusätzliches Quartier. Damit bietet sich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine tolle Möglichkeit, sich während ihrer Streife bei Bedarf kurz aufzuhalten, um mit Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu kommen“, werden Axel Piepers, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, und Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt zitiert.

Die Kampagne „Ehrensache!“ läuft voraussichtlich bis Ende März 2023, dem offiziellen Ende des Förderprogramms. Bis dahin werden verschiedene Aktionen auf die Schwerpunktthemen Sauberkeit und Sicherheit aufmerksam machen. Aktuelle Informationen zu „Ehrensache!“ finden Interessierte unter www.ehrenzone-wolfsburg.de. Weitere Informationen zu den Projekten der Innenstadtentwicklung finden sich zudem unter www.perspektive-innenstadt.de.

