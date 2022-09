Die Wolfsburger Wohltbergschule erstrahlt in neuem Glanz

Sechs Wochen Sommerferien für Schülerinnen und Schüler bedeuten gleichzeitig eine Phase aktiver Bautätigkeit für das Baudezernat der Stadt. An zahlreichen Schulgebäuden, auf den Schulhöfen und an den technischen Anlagen würden in dieser Zeit Reparatur- und Erneuerungsarbeiten stattfinden, wie die Stadt mitteilt. Ein Beispiel für eine umfangreichere Sanierung, die in den zurückliegenden Sommerferien abgeschlossen werden konnte, ist die der Wohltberg-Schule an der Danziger Straße.

Ausgangspunkt des Vorhabens im Umfang von 3,7 Millionen Euro seien notwendige Brandschutzmaßnahmen gewesen, die aber, das unterstreicht Stadträtin Iris Bothe, „in vielen Bereichen auch zu sicht- und spürbaren Verbesserungen für die Nutzerinnen und Nutzer geführt haben.“

Die Schule ist 65 Jahre alt

Die Grundschule am Wohltberg ist ab 1957 nach Plänen des Architekten Titus Taeschner entstanden, inzwischen also 65 Jahre alt. Die u-förmige Schulanlage gruppiert sich rund um einen zentralen Innenhof, der links und rechts durch dreigeschossige Klassentrakte und auf der Rückseite durch die Turnhalle mit vorgelagertem Pausenflur begrenzt wird. Auf der vierten Seite, zur Straße, schloss ursprünglich ein komplett verglaster, überdachter Gang die Anlage zum Viereck. Er ist heute stark verändert und zu großen Teilen geschlossen.

Trotzdem zeige die strenge Gesamtanlage mit flachen Dächern und durchlaufenden Fensterbändern bis heute viele typische Merkmale eines Schulbaus der 1950er Jahre. „Sie steht nicht unter Denkmalschutz,

Wieder durchgängig benutzbar ist der umlaufende Flur mit viel Licht und Blickkontakt in das innenliegende Grün des Hofes. Foto: LARS LANDMANN / Stadt Wolfsburg

aber trotzdem war es unser Ziel, diese Qualitäten zu bewahren und in Teilen auch wieder stärker sichtbar zu machen“, erklärt Wolfsburgs Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Besonders wichtig dafür sei der umlaufende innere Flur, der einerseits mit neuen Brandschutztüren und

-ausgängen versehen wurde, andererseits nach Rückbau eines Raumes auf der Ostseite wieder durchgängig offen und erfahrbar ist. Große Fenster sollen an jeder Stelle Orientierung geben. Die Dachflächen beider Klassentrakte im Osten und Westen wurden saniert. Alle Klassen haben eine Erneuerung durchlaufen mit Malerarbeiten an den Oberflächen, Verbesserung der Akustik und Beleuchtung sowie einer Aufarbeitung der Parkettfußböden beziehungsweise der Erneuerung des Linoleums. Eine Verbesserung habe sich die Schulgemeinschaft auch beim Sonnenschutz gewünscht, sodass jetzt alle notwendigen Klassenräume über Außenjalousien verfügen.

Viele Details sind geblieben

Eine kreative Lösung sei für die Treppenhäuser gewählt worden: Sogenannte Bypässe ermöglichten einen durchlaufenden Fluchtweg aus den Klassen hinter den Treppen. Dadurch seien viele Details der 1950er Jahre erhalten geblieben. Im Rahmen des Bauvorhabens seien alle erforderlichen haustechnischen Erneuerungen durchgeführt sowie das Gebäude auf den aktuellen Stand für den Einsatz digitaler Medien gebracht worden.

Das Betonskelett der Außenfassaden war an den Sichtflächen ursprünglich weiß nachbehandelt, während Brüstungen und Stirnseiten des Gebäudes mit einem gelben Ziegel versehen sind. Diese prägende Gestaltung sollte erhalten bleiben und sei daher sehr sorgsam ausgebessert und ergänzt worden.

Die Bypässe im Treppenraum schaffen hinter der Treppe einen durchgehenden Fluchtweg. Foto: LARS LANDMANN / Stadt Wolfsburg

