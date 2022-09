Wolfsburg. Mit einem Fest für die ganze Familie möchte der Wakepark Wolfsburg am Samstag, 17. September, das Ende der Saison begehen.

Der Sommer ist zurück in Wolfsburg - Schöne Bilderseite mit Fotos vom Allersee, Wakepark, eisessenden Menschen, Wasserpark Hehlingen usw. ... Wasserpark Hehlingen durfte ich nicht rein!!! Wakepark. Tobias Gerressen kann es!!! Foto: regios24/Helge Landmann

Freizeit Wakepark in Wolfsburg lädt zum Familienfest – mit Wakeboard-Show

Auf dem Steg und am Stand des sogenannten „LaGa-Sees“ gibt es chillige Musik, Cocktails, Bier und Melonenbowle, Leckeres vom Grill, dazu frische Salate, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Los geht das „End of Summer“-Familienfest am Samstag, 17. September, ab 12 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wakeboard-Show

Höhepunkt wird eine Wakeboard-Show auf der nach eigenem Bekunden „mit 568 Meter Länge wohl schönsten Wasserskianlage Deutschlands“ sein. Die zudem derzeit einzige 6-Mast-Anlage an einem künstlichen See in Europa bietet somit optimale Voraussetzungen für Sprünge und Tricks.

