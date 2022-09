In Mörse gibt’s die beste spanische Weinhandlung Deutschlands

„Ich arbeite nur mit kleinen, familiengeführten Bodegas zusammen, wo die Winzer den Wein leben und atmen. Die kennen jeden ihrer Rebstöcke mit Vornamen“, sagt Catja Weber. Seit Januar 2006 betreibt die 57-Jährige die Weinhandlung Casa España in Mörse, gerade erst wurde das Geschäft in der Hattorfer Straße 23 von der „Wirtschaftswoche“ in Kooperation mit Grape Allianz zur bundesweit besten spanischen Weinhandlung 2022 unter 250 Mitbewerbern gekürt.

Und als sei das nicht Auszeichnung genug, wird die Casa auch noch in dem neuen Reiseführer „Glücksorte in und um Wolfsburg“ von Jonas Lamberg als Glücksort Nummer 13 aufgeführt. „Nicht nur die Stammkundschaft schätzt das wunderbare Bauernhaus“, schreibt der Autor.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusammenarbeit mit 35 Weingütern

Und wie kommt man nun ausgerechnet auf spanische Weine? „Na, weil es die in Wolfsburg noch nicht gab“, lacht Catja Weber. Geboren und aufgewachsen in Bremen, kam die Hanseatin, die bei Radio Bremen gearbeitet hat, 1999 der Liebe wegen nach Wolfsburg. Die Kinder sind fünf und sieben Jahre alt, da musste eine neue Beschäftigung her. „Eine gewisse Weinaffinität war bei mir schon immer vorhanden, das hat den Schritt erleichtert“, blickt Catja Weber zurück.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der benachbarte Naturkostladen der Familie Meyer führte schon etliche Weine – nur eben keine von der iberischen Halbinsel. In den Anfängen arbeitete die Mörserin mit gerade einmal fünf Weingütern zusammen – heute sind es 35. Inzwischen bietet sie rund 330 Weine, Sherries, Gins und Brandies aus ganz Spanien auf einer Fläche von 80 Quadratmetern an. Alles bezieht sie direkt ab Hof. Spanien ist der drittgrößte Weinproduzent und hat laut Catja Weber ein strenges Weinbaugesetz.

Es gibt auch Hausbesuche

Zurzeit gebe es mehr als 70 Anbaugebiete. Eine Karte im Laden und auf der Internetseite zeigt die Herkunft der edlen Tropfen. An jedem Karton hängen handgeschriebene Zettel mit Aufschriften wie „Trocken, aber schön fruchtig“, „Mineralisch, Nuss-Aroma“ oder „Erdaromen, lange komplex und lecker“. „Einer meiner Winzer hat nur einen Kassettenrekorder, eine Pumpe, ein Handy und eine Garage, in der er seinen Wein keltert. Bei allem, was er tut, richtet er sich nach dem Mondkalender“, schmunzelt die Geschäftsfrau.

Einmal im Jahr besucht Catja Weber die „ProWein“, die internationale Leitmesse für Wein und Spirituosen in Düsseldorf. Jedes Jahr reist sie für gut eine Woche in das Königreich, um einzelne Weingüter aufzusuchen. Und die Spanier schauen auch in Mörse vorbei, um ihre neuesten Kreationen vorzustellen. Nicht nur die spanischen Kunden kaufen in der Casa zudem gerne Lebensmittel wie Olivenöl, Chips, Tee, Marmelade, Oliven, Mojos, Patés, Salz, Knusper-Brot und Schokolade. Auch spanische Keramik in verschiedenen Farben wird offeriert.

Viel Wert auf Beratung

Catja Weber wird von ihren drei Mitarbeiterinnen Petra Meier-Stephan, Monika Frank und Heidi Sachse unterstützt, alle sind von Beginn an dabei. „Wir legen sehr viel Wert auf gute Beratung. Selbstverständlich kann man immer den Wein auch probieren. Es kann manchmal Stunden dauern, bis alle – wir und der Kunde – zufrieden sind“, erzählt die Inhaberin

Sie stellt auch Weine für Hochzeiten und runde Geburtstage zusammenstellt, berät zudem bei Präsent-Körben und beim „Wine-Pairing“ – sprich welcher Wein zu welchem Essen passt. Von ihr beliefert werden unter anderem das benachbarte Café Schrill, das Aalto-Restaurant und das Lido im Hallenbad.

Weinhandlung Casa España, Hattorfer Straße 23 in Mörse; Dienstag bis Samstag 10 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 15 bis 19 Uhr; Telefon (05361) 77 59 252; im Internet unter www.casa-espana-wolfsburg.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de