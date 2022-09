Immobilien in Wolfsburg Zinsschock: Wer kann sich in Wolfsburg noch ein Haus leisten?

Wie viel Haus kann ich mir von meinem Gehalt leisten? Diese Frage dürfte die erste sein, die sich Menschen in Wolfsburg stellen, die sich auf die Suche nach dem Eigenheim begeben. Zahlreiche Budgetrechner, zum Beispiel über die Verbraucherzentrale oder die Stiftung Warentest, sind im Internet verfügbar und berechnen auf Grundlage der Ein- und Ausgaben des Haushaltes und dem Eigenkapital, wie hoch der Immobilienkredit sein sollte.

Einschätzungen geben natürlich auch die Banken selbst. „Wir empfehlen nach wie vor eine Finanzierung mit einer Eigenkapitalquote von mindestens 20 Prozent“, sagt zum Beispiel Iris Laduch als Sprecherin der Postbank, die zur Deutschen Bank gehört. Auch die Kaufnebenkosten, die meistens um die zehn Prozent des Kaufpreises betragen, sollten aus der eigenen Tasche beglichen werden.

Häuser in Wolfsburg sind 8000 Euro teurer als im letzten Jahr

Laut dem Kreditvermittler Interhyp, der für unsere Zeitung umfangreiche Vergleichsdaten erstellt hat, liegt der durchschnittliche Kaufpreis für Einfamilienhäuser in Wolfsburg in diesem Jahr bei 489.000 Euro. Zwanzig Prozent davon plus zehn Prozent für die Nebenkosten macht knapp 147.000 Euro Eigenkapital: So viel sollten Käuferinnen und Käufer demnach mindestens mitbringen. Viel Geld. Laut Interhyp liegt das durchschnittliche Eigenkapital in Wolfsburg in diesem Jahr bei 155.000 Euro; die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben sich der Entwicklung angepasst.

Der Durchschnitt von 489.000 Euro für ein Haus in Wolfsburg im Jahr 2022 liegt zwar „nur“ 8000 Euro über dem Wert aus dem Vorjahr; allerdings sind die durchschnittlichen monatlich zurückzuzahlenden Raten aufgrund der gestiegenen Zinsen von 1.300 Euro im Jahr 2021 auf 1.780 Euro im Jahr 2022 gestiegen.

1780 Euro pro Monat Kreditrate: Wer kann sich das noch leisten?

1.780 Euro pro Monat nur für den Kredit: Können sich durchschnittliche Wolfsburger den Traum vom Eigenheim überhaupt noch erfüllen? Ja, sagt André Bonitzke, Leiter der Abteilung Immobilien bei der Volksbank Brawo. Aber: Das Eigenkapital sollte nicht zu niedrig angesetzt werden, da es die monatliche Rate, bestehend aus Kredittilgung und Zinsen, maßgeblich beeinflusst.

Nicht vergessen sollte potenzielle Käuferinnen und Käufer, dass Mehrbelastungen durch steigende Energiepreise für Strom, Gas und Öl anstünden. „Hier kommt es auch darauf an, wie sehr ich mich im meinem Alltag einschränken will, um mir den Wohntraum zu ermöglichen“, sagt Bonitzke, und: „Von allgemeingültigen Faustregeln raten wir daher ab. In der aktuellen Lage ist eine professionelle Beratung von erfahrenen Experten dringend zu empfehlen, um nicht später in finanzielle Schieflage zu geraten.“

Haus in Wolfsburg: So rechnen Sie aus, was Sie sich leisten können

Konkreter sieht die Empfehlung der LBS Nord aus. Deren Regionaldirektor Guido Stohlmann rechnet vor: „Beträgt die monatliche Kaltmiete (also ohne Nebenkosten) aktuell 900 Euro und können zusätzlich noch weitere 200 Euro monatlich aufgebracht werden, sind bei 3 Prozent Zinsen plus 1 Prozent Tilgung rechnerisch 330.000 Euro zu finanzieren. Zu dieser Summe kann ich mein Eigenkapital hinzurechnen – muss aber die Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, Notar- und Gerichtskosten) und notwendige Renovierungskosten wiederum abziehen. Der Saldo ergibt den maximalen Kaufpreis.“

So viel kostete ein Haus in Wolfsburg im Jahr 2021 – und so viel heute. Foto: Jürgen Runo

Was die monatlich zurück zu zahlende Rate betrifft, rät Stohlmann, nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens einzuplanen. 40 bis 45 Prozent gibt Iris Laduch von der Postbank als Richtwert an. Zum Vergleich: Das Mediangehalt in Wolfsburg lag 2021 bei 4426 Euro Brutto. Eine durchschnittliche, vierköpfige Familie mit einem Voll- und einem Teilgehalt dürfte nach Einschätzung von Laduch ein Haus mit einem Durchschnittspreis von 489.000 Euro finanzieren können.

Ob ein Haus wirklich erschwinglich ist, kommt auch auf die Energiekosten an

Wobei: Es kommt immer darauf an, wie sehr sich die Hauskäufer einschränken wollen und können. Dabei spielen nicht nur die Energiekosten und die steigenden Kosten für Lebensmittel eine Rolle, sondern auch die Anzahl der Kinder im Haushalt, die Frage der Mobilität – mit mehreren Autos steigen etwa auch die Kosten für Benzin – und die eigenen Ansprüche an die Lebensqualität.

Mehr als die Hälfte des Haushaltsnettoeinkommens, rät Guido Stohlmann von der LBS Nord, sollten für Kredittilgung, Zinsen und alle Wohnnebenkosten jedenfalls nicht aufgebracht werden. „Wenn diese Grenze überschritten wird, kann es stressig werden, weil Rücklagen für die Immobilie selbst, aber auch für Urlaub oder ein neues Auto nicht gebildet werden können. Und schließlich sollte bei der Wahl der Tilgungshöhe darauf geachtet werden, dass der Kredit idealerweise bis zum Renteneintritt getilgt ist.“

Vorstellungen und Realität klaffen manchmal weit auseinander

Gestiegene Zinsen, weiterhin hohe Immobilienpreise, steigende Energiekosten und die Inflation: Platzen also aktuell auch mehr Immobilienkredite oder werden gar nicht erst bewilligt? Es sei schwerer geworden, die eigenen Vorstellungen der Traumimmobilie mit den aktuellen Bedingungen zu vereinbaren, sagt Eike Fromhage, Sprecher der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg. „Das führt in letzter Konsequenz auch zu einer Ablehnung der Kreditanfrage.“

Es sei allerdings noch keine Tendenz zu häufigeren Ablehnungen festzustellen. Es sei eher so, dass mehr Interessenten als zuvor von sich aus zurückzögen, berichtet André Bonitzke von der Volksbank Brawo. „Hintergrund sind im Regelfall die steigenden Nebenkosten (Energiepreise) oder die hohe Inflation, die aktuell viele Menschen verunsichern.“ Von einer nachlassenden Nachfrage berichtet Iris Laduch von der Postbank. Die LBS Nord währenddessen gibt nur an, dass die Vermarktung sich aktuell länger hinziehe.

