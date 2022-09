Wolfsburg. Die Bewegung „Fridays for Future“ ruft zu der Demonstration vor dem Rathaus in Wolfsburg auf. Sie ist Teil des globalen Klimastreiks.

Fridays for Future Klimastreik in Wolfsburg am 23. September

Am Freitag, 23. September, wird es im Rahmen des globalen Klimastreiks ab 15 Uhr vor dem Rathaus in Wolfsburg eine Demo der Bewegung „Fridays for Future“ geben. Sie sei als Marschdemo geplant und werde voraussichtlich bis 16.30 Uhr stattfinden, heißt es in der Mitteilung, die von der Nachwuchsorganisation „Grüne Jugend“ verschickt wurde.

„Das Ende des 9-Euro-Tickets, staatliche Zuschüsse für fossile Energieunternehmen, ein viel zu langsamer Ausbau des ÖPNV – derzeit läuft so vieles falsch, und es gibt mehr als genug Gründe, für das Klima zu demonstrieren“, sagt Vito Brullo, der Sprecher der „Grünen Jugend“ Wolfsburg. Daher seien alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, am 23. September mit auf die Straße zu gehen.

Auch Redebeiträge sind eingeplant

Wie bei den vorangegangenen Demonstrationen von „Fridays for Future“ in Wolfsburg werde sich der Demozug vom Rathaus-Vorplatz über die Porschestraße zum Willy-Brandt-Platz bewegen. Nach einer Zwischenkundgebung begebe sich die Demo wieder über denselben Weg zurück zum Rathaus, wo die Veranstaltung enden soll.

Redebeiträge seien derzeit von der „Grünen Jugend“ eingeplant. Die Organisatoren freuen sich aber auch über spontane Redebeiträge, die nach Absprache möglich sein sollen.

red

