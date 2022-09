Überfall auf Kiosk in Wolfsburg – Maskierter Täter flüchtet

Wolfsburg. In Wolfsburg überfiel ein maskierter Unbekannter einen Kiosk. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und erbeutete so das Bargeld in der Kasse.

Ein mit einem Messer bewaffneter Täter überfiel am Montagabend einen Kiosk in Wolfsburg. (Symbolfoto)

Ein maskierter, mit einem Messer bewaffneter Täter hat am Montagabend einen Kiosk in der Mecklenburger Straße überfallen. Die Wolfsburger Polizei meldet, dass der Maskierte den Kiosk am Montagabend gegen 21.30 Uhr betrat. Dort bedrohte er den 25-jährigen Angestellten mit seinem Messer und forderte ihn auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Der Mitarbeiter übergab das Geld an den Täter. Danach rannte der Unbekannte aus dem Kiosk und floh in Richtung der Straße Sachsenring.

Der 25-Jährige rief anschließend die Polizei, aber die Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Nach der Beschreibung des Opfers war der Maskierte etwa 25 Jahre alt und geschätzt 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hatte eine schlanke Figur und war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer (05361) 46460 um Hinweise.

red

