Hehlinger will Bürgerinitiative gegen Bestattungswald gründen

Die Pläne für einen Bestattungswald im Hehlinger Holz stoßen bei manchen Hehlingern auf Skepsis. Auch bei Rainer Gruhlke. Der 60-Jährige will deshalb noch in der ersten Monatshälfte eine Bürgerinitiative gegen den Begräbnisforst gründen. Waldbesitzer Günther Graf von der Schulenburg stellt sich derweil am Samstag, 17. September, direkt vor Ort dem Gespräch mit den Bürgern.

Rainer Gruhlke hat vor rund zehn Tagen 100 Flyer im Dorf verteilt. Am Wochenende plante er, noch einmal 250 Zettel in Hehlinger Briefkästen zu stecken. Die Empfänger finden QR-Codes zur Website, die der Unternehmer für seine Bürgerinitiative angelegt hat. Auf www.hehlingerholz.de, berichtet Gruhlke, hätten sich schon rund 100 Personen angemeldet, die mitmachen wollten.

Gruhlke wohnt in der Straße Zum Haselhorst. Er befürchtet, dass künftig wesentlich mehr Autos an seinem Haus vorbeifahren, wenn die Stadt Wolfsburg und der Graf als Betreiber tatsächlich einen Bestattungswald eröffnen.

Gefahr durch mehr Autos?

Der Hehlinger rechnet mit einem „enormen Autoverkehr“ – nicht nur im Dorf, sondern auch auf dem Feldweg, der zum Waldrand führt, und auf dem der Familienvater mehrmals pro Tag mit seinem Hund spazieren geht. Aus seiner Sicht auch eine Gefahr für Kinder, die dort spielten oder Radfahren lernten. „Ich möchte verhindern, dass der Ortsteil Hehlingen zur Zufahrt zum Friedhof des Grafen wird“, sagt Gruhlke.

Er möchte andere Skeptiker und Kritiker des Projektes in der ersten Septemberhälfte in der Hehlinger Sporthalle zusammentrommeln, um gemeinsam die Bürgerinitiative zu gründen. Günther Graf von der Schulenburg wiederum plant eine Informationsveranstaltung für Samstag, 17. September. Ab 14 Uhr wollen seine Förster und er anlässlich der Deutschen Waldtage direkt im Hehlinger Holz über das Projekt Waldfrieden, die vielfältigen Funktionen des Waldes sowie wirtschaftliche Herausforderungen berichten, die unter anderem durch den Klimawandel für Privatwaldbesitzer entstehen.

Auch den Ortsrat beschäftigt das Thema

Am Mittwoch, 21. September, tagt dann der Hehlinger Ortsrat. Auch in dieser Sitzung, die um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt, könnte das Thema Bestattungswald erneut auf der Tagesordnung stehen. Der Ortsrat hatte vor den Sommerferien genau wie der Bauausschuss beschlossen, nicht sofort über die Einrichtung des Friedhofes zu entscheiden, sondern sich ein weiteres Mal mit dem Thema zu befassen.

Wie berichtet, planen die Stadt Wolfsburg und der Graf gemeinsam einen Bestattungswald im Hehlinger Holz. Dort soll es mehr Grabarten geben als in dem Forst in der Nordstadt, der vor zwei Jahren als erster Wolfsburger Bestattungswald den Betrieb aufnahm.

Die Anlage soll als 26. städtischer Friedhof im Privatwald entstehen und von der Waldfrieden Hehlinger Holz GmbH betrieben werden. Während im städtischen Bestattungswald in der Nähe des Nordfriedhofes einzig Urnenreihengräber für 650 Euro angeboten werden und keine Reservierung möglich ist, sollen die verschiedenen Grabarten im neuen Begräbnisforst bis zu 25 Jahre reservierbar und danach für eine Ruhezeit von 20 Jahren nutzbar sein.

Die Preise starten bei 850 Euro

Zur Verfügung stellen möchte Graf von der Schulenburg in Hehlingen Urnenreihengräber, Urnengräber an Gemeinschaftsbäumen sowie Urnengräber an Familien- oder Freundesbäumen. Die Gebühren würden laut der vorgeschlagenen Entgeltordnung je nach Art der Grabstätte zwischen 850 und 2000 Euro für Einzelgräber und zwischen 3750 und 8500 Euro für einen Familien- oder Freundesbaum liegen. Keine Gebühren werden für so genannte Himmelsleitergrabstätten erhoben, in denen Ungeborene, Säuglinge und kleine Kinder unter Bäumen ruhen.

Ursprünglich sollten auch im Bestattungswald in der Nordstadt unterschiedliche Grabarten angeboten werden. Die bereits begonnene politische Beratung über die Friedhofssatzung wurde jedoch 2019 gestoppt. Nach der Änderung beschloss der Rat die Satzung dann 2020.

Von Steimker verteidigt die Pläne

Gegen den zweiten Hehlinger Begräbnisforst regte sich jedoch bereits im Rahmen der ersten Ortsratssitzung zum Thema Widerstand. Anwohner und die SPD-Fraktion im Dorf rechnen mit mehr Verkehr und Versiegelung, wenn im Wald ein Friedhof entsteht. Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker (CDU) hoffte hingegen nach der Sitzung, dass sich die Konfliktpunkte Verkehr, Parkplatz und Sanitäranlagen in Gesprächen zwischen Politik, Verwaltung und Betreiber zufriedenstellend lösen lassen. „Ich hätte den Bestattungswald toll gefunden und meine, dass das eine tolle Bestattungsform wäre für Menschen, die die Natur lieben“, sagte von Steimker im Gespräch mit unserer Zeitung.

