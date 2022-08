Wolfsburg. Am 11. September steht beim Wolfsburg Marathon in Wolfsburg der Zehn-Kilometer-Lauf an – die Teilnehmer absolvieren jetzt einen Streckentestlauf.

Es geht auf die Zielgerade. Zumindest gedanklich. Am 11. September findet der Wolfsburg Marathon statt – und das bedeutet für die Teilnehmer unseres Laufprojekts unter dem Motto „Eine Region läuft“: Die Übungszeit ist fast vorbei, und schon bald steht der Zehn-Kilometer-Lauf an.

„Ja, so langsam nimmt die Aufregung zu“, berichtet VfL-Laufcoach Uwe Günterberg, der die Starterinnen und Starter seit Anfang April fit macht für die 10.000 Meter. Schritt für Schritt führte er sie an den Lauf heran. Alles begann mit wenigen Laufmetern, mit Gehpausen. Nun nahmen die Teilnehmer die Strecke schon einmal unter die Lupe. „Wo geht es bergauf, wo bergab? Wo sind Verpflegungsstationen?“, zählt Günterberg auf. Die Läufer sollen ein Gefühl für die Strecke bekommen.

VfL-Laufcoach Uwe Günterberg glaubt fest an seine Schützlinge

Und sie sollen in dieser Woche einmal die zehn Kilometer laufen. „Die Teilnehmer sollen wissen, dass sie es schaffen. Einmal sollen sie die Distanz bewältigen.“ Dafür hat Günterberg schon eine Tour durch den Wald geplant. Bislang, so der Laufcoach, waren es neun Kilometer. Er glaubt fest an seine Schützlinge – und motiviert sie auf den „letzten Metern“ vor dem ersten Wettkampf unter anderem mit den Worten: „Ihr seid alle gut vorbereitet, und die Trainer trauen jedem von euch diese Leistung auch zu.“

Die Gruppe, sie ist in den vergangenen Wochen und Monaten so sehr zusammengewachsen: Und so wird die Dynamik genannt, die alle mitriss. Corona, andere Krankheiten warfen auch den ein oder anderen zurück. „Aber es haben sich alle wieder herangekämpft“, betont Günterberg.

Am Wettkampftag nicht irgendetwas Neues ausprobieren

Einige Teilnehmer starteten übrigens schon beim Braunschweiger Nachtlauf. Denn auch in der Löwenstadt gibt es eine Gruppe, die professionell angeleitet wurde in den vergangenen Wochen. Auch sie nimmt in Wolfsburg teil und geht über die zehn Kilometer an den Start. Nach dem „Probelauf“ in dieser Woche aber fahren die Teilnehmer zurück, empfiehlt der Laufcoach – und er sagt: „Versucht am Wettkampftag nicht irgendetwas Neues auszuprobieren, etwas anderes zu essen oder trinken oder so.“ Günterberg weiß, wovon er spricht. Es ist nicht die erste Laufgruppe, die er für den Zehn-Kilometer-Lauf fit gemacht hat.

Günterberg selbst aber wird die Mitglieder nicht begleiten, zu viel ist drumherum an dem Sonntag zu tun, organisiert sein Verein, der VfL Wolfsburg, doch die Veranstaltung. „Aber alle andere Trainer laufen mit“, versichert der Wolfsburger. Er gibt seinen Schützlingen ebenso mit auf den Weg: „Die Aufregung wird kurz vor dem Sonntag noch steigen, und das ist ja auch gut so. Ohne eine gewisse Anspannung geht es ja auch gar nicht.“

