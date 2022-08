Jugendlicher Wolfsburger tritt Seniorinnen vom Fahrrad

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich am Samstagabend in Mörse. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Seine Mutter holte ihn von der Polizeiwache ab.

Ein 17-Jähriger hat in Wolfsburg gegen Fahrräder getreten, auf denen Senioren saßen.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Wolfsburg hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ohne Vorwarnung zwei Seniorinnen vom Fahrrad getreten. Eine wurde schwer verletzt, so die Polizei. Der 17-Jährige war mit drei Verwandten auf dem Heimweg von einer Einschulungsfeier. Dabei hatte er anscheinend reichlich Alkohol konsumiert. Schon auf den ersten Metern des Heimwegs hatte der 17-Jährige wahllos Passanten beschimpft und angeschrien.

Im weiteren Verlauf trat er auf der Hattorfer Straße in Mörse plötzlich und ohne erkennbaren Grund gegen die Fahrräder von drei Senioren, die auf der Straße an ihm vorbeifuhren. Während ein 81 Jahre alter Mann nur ins Straucheln geriet, trafen die Tritte des 17-Jährigen seine 80 Jahre alte Ehefrau und eine 79 Jahre alte Begleiterin derart heftig, dass diese vom Rad stürzten. Der 17-Jährige war derart aggressiv, dass er ohne erkennbaren Grund die beiden am Boden liegenden Seniorinnen auch noch körperlich angriff und die beiden älteren Damen verletzte.

17-Jähriger war äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten

Angehörige und herbeieilende Zeugen zogen den 17-Jährigen von den Opfern weg und alarmierten die Polizei. Eine ebenfalls hinzugezogene Rettungswagenbesatzung versorgte die 80-Jährige und brachte diese anschließend ins Wolfsburger Klinikum. Bei den Ermittlungen durch die Polizei zeigte sich der 17-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und ging mit geballten Fäusten in bedrohlicher Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Diese brachten den 17-Jährigen zu Boden, fixierten ihn und brachten ihn anschließend ins Gewahrsam nach Wolfsburg. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille.

Hier holte ihn nach Rücksprache mit dem Jugendamt noch am Abend seine Mutter. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

