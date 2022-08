Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg will auch den Hochschulstandort mit Mitteln aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ stärken. Beteiligung ist erwünscht.

Der Neubau der Ostfalia in der Wolfsburger Poststraße. Mit einem „Wohnzimmer“ soll die Attraktivität der Innenstadt für Studierende und Kreative erhöht werden. Das wünscht sich die Stadt.

Perspektive Innenstadt Mit einem „Wohnzimmer“ will Wolfsburg attraktiver werden

Die Innenstadt soll attraktiver werden für Studierende, Auszubildende und Kreative – das ist zumindest der Wunsch der Verantwortlichen. Um den Hochschulstandort zu stärken und gemeinsam mit der Ostfalia in die Innenstadt hineinzustrahlen, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, wird der Campus in der Poststraße im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“ weiterentwickelt.

Entstehen soll dort ein sogenanntes „Wolfsburger Wohnzimmer“: ein Ort zum Leben, Lernen und Zusammenarbeiten, ein Treffpunkt und Aufenthaltsort, der öffentliche, halböffentliche und auch konsumfreie Nutzungsangebote beinhalten könnte. Was genau später an dem Ort stattfinden, wie er genutzt werden soll, soll im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens ermittelt werden, das die Agentur „Die Stadtdenkerei“ aus Berlin durchführt.

Beteiligung der Wolfsburger ist erwünscht

Bereits ab sofort ist die begleitende Online-Beteiligungsplattform geöffnet. Junge Menschen könnten selbst entscheiden, wie das „Wohnzimmer“ genutzt werden soll. Auf www.wolfsburg.de gibt es den Link zum Beteiligungsverfahren.

Das achtköpfige Team der „Stadtdenkerei“ wird in der Zeit vom 1. bis 4. und vom 21. bis 24. September Quartier im Coworking-Space in der Markthalle beziehen, um das Gespräch mit den Wolfsburgern zu suchen und zu unterschiedlichsten kleineren und größeren Aktionen einzuladen. Das Programm soll auf www.die-stadtdenkerei.de aktualisiert werden. Die Auftaktveranstaltung beginnt am Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr auf der Wiese neben der Markthalle.

Stadt Wolfsburg erstellt Masterplan

Stadträtin Iris Bothe ist zumindest begeistert: „Die ,Stadtdenkerei, ist bekannt für ihre kreativen und spielerischen Ansätze, die darauf abzielen, ins Gespräch zu kommen, mit einem liebevollen und frischen Blick von außen auf Vorgefundenes zu reagieren und im Zweifelsfall auch mal Verwirrung zu stiften, um die Menschen vor Ort zu aktivieren und einzubinden.“

Mit dem „Wolfsburger Wohnzimmer“, dem Umbau des Robert-Koch-Platzes oder der Erweiterung der Studienmöglichkeiten wolle die Stadt den Strukturwandel vor Ort im Sinne einer wissensbasierten Stadtentwicklung unterstützen. Um den Aktivitäten einen konzeptionellen und strategischen Rahmen zu geben, will die Stadt Wolfsburg zusammen mit der Ostfalia-Hochschule und vielen anderen Akteuren in Kürze mit der Arbeit an einen Masterplan Wissenschaft und Hochschule beginnen.

