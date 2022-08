Lkw-Großkontrolle in Wolfsburg – So viele Verstöße gab es

(Symbolbild) In Fallersleben, Almke und an der Elmstraße wurden in Wolfsburg Lkws kontrolliert. Der Polizei fielen zahlreiche Verstöße auf.

Ganze sieben Stunden lang fanden am Dienstag Lkw-Kontrollen an zwei Standorten in Wolfsburg statt. Vier Beamte waren zwischen 8 und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Elmstraße in Almke und an den Kahlandwiesen in Fallersleben im Einsatz. Insgesamt wurden 17 Lkws kontrolliert, bei denen 36 Verstöße auffielen.

Ein besonderes Augenmerk lag auf Verstöße beim Fahrpersonal, Genehmigungen und der Sicherung der Ladung. Bei insgesamt 10 Lkws waren die Mängel so eklatant, dass die Weiterfahrt bis zur Behebung verboten wurde. So wurden etwa Möbel ohne ausreichende Sicherung transportiert, bei einem anderen Fahrer fehlten jegliche Dokumente über die Lenk- und Ruhezeiten. Bemerkenswert war darüber hinaus eine augenscheinliche Kleinigkeit: Laut Polizei hatten viele Lkw-Fahrer die falschen Schuhe an.

Gesamteinsatzleiter und Polizeikommissar Sebastian Scherbinski erklärte: „Die zahlreichen festgestellten Verstöße und Mängel zeigen uns, dass eine kontinuierliche Kontrolle dieser speziellen Fahrzeuggattung geboten ist.“

