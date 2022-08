Bürgerfest-Premiere steigt Ende August in Fallersleben

Corona macht erfinderisch. Die Organisatoren der Fördergemeinschaft Blickpunkt haben das 45. Fallersleber Altstadtfest wegen der Pandemie zum dritten Mal abgesagt – und stattdessen ein ganz neues Format konzipiert. Unter dem Motto „Fest der Begegnung“ steigt Ende August ein Bürgerfest.

In der Pressekonferenz der Verantwortlichen am Mittwoch im Hotel Fallersleber Spieker wurde allerdings deutlich, dass es durchaus Parallelen gibt und bewährte Zutaten nicht völlig passé sind. Und so wird auch das Bürgerfest am 26. und 27. August Buden, Kinder-Aktionen und ein Bühnen-Programm bieten. Aber alles deutlich kleiner als beim großen Original.

Die Idee

„Normalerweise brauchen wir fast ein Jahr Vorlauf für die Altstadtfest-Planung. Das war uns dieses Mal zu knapp“, schickte der Blickpunkt-Vorsitzende Otto Saucke vorweg. Denn als die Corona-Zahlen im Herbst 2021 wieder in die Höhe schossen, entschied sich die Vereinigung der Geschäftsleute zur Altstadtfest-Absage – die jedoch erst Monate später öffentlich wurde.

„Daher haben wir gesagt, wir machen etwas ganz anderes, um sich abzuheben“, sagte Saucke. „Es war die Riesen-Chance, das mal ganz neu zu denken und auszuprobieren. Wir wollen ein Fest der Begegnung machen.“ Es sei ein Experiment.

Horst Hendrik Kausche, Manuel Gehrmann, Claudia Kayser, Otto Saucke, Ulrike Köppe und Andreas König (von links) stellten das Programm fürs Bürgerfest vor. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Der Festplatz

Statt wie beim Altstadtfest als große Festmeile über die Straßen der Altstadt verteilt, konzentriert sich das Bürgerfest auf den Denkmalplatz, den Michaelis-Kirchenvorplatz und die Hoffmannwiese im Schlosspark. Der Notfunkdienst Gifhorn und der Sicherheitsdienst werden ihre Anlaufstelle im kleinen Haus des Heimat- und Verkehrsvereins auf dem Schlosshof haben.

Anders als zunächst geplant, soll es doch eine Bühne geben, das Sponsoring der Volksbank macht’s möglich. Sie soll am Rande der Hoffmannwiese nahe dem Kreuz des Ostens stehen. Vor dem Blickpunkt-Büro am Denkmalplatz wird der vom Verein selbst betriebene Weinstand unter der Leitung von Manuel Gehrmann und Ann-Christine Mohr mit Weinen von Weinfest-Winzer Willi Knell zu finden sein. „Es wird überall große Flächen mit Tischen und Bänken geben, teils in Zelten“, kündigte Saucke an.

Die Buden

Es wird etwa 30 Buden mit einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken geben, ebenso wie Marktstände. Dabei sind unter anderem ein Hut- und Mützen-Händler sowie der VfL Wolfsburg mit einer Torwand. Auch ein Kinderkarussell wird es geben. „Viele Schausteller haben in der Corona-Zeit aufgehört. Das ist ein Problem, vor dem alle Veranstalter stehen“, sagte der Blickpunkt-Vorsitzende.

Das Programm

Start des Bürgerfests ist am Freitag, 26. August, um 11 Uhr. Dann öffnen die Buden und Stände auf dem Festplatz. Von 15 bis 15.45 Uhr spielt die Laubinger Puppenbühne. Von 16 bis 16.25 Uhr tritt das 1. Karate-Dojo Fallersleben auf und von 16.30 bis 16.40 Uhr die Bauchtanzgruppe Sahar. Um 18 Uhr ist offizielle Eröffnung, um 22 Uhr Ende.

Am Samstag, 27. August, geht’s ab 11 Uhr weiter. Von 16 bis 17 Uhr präsentiert die Fallersleberin Ulrike Köppe Auszüge aus ihrem Buch „Ritter und Drachen“, zudem tritt ein Ritter in Rüstung auf. von 20 bis 22.30 Uhr spielt die Zappenduster-Band aus Wendschott, und um 23.30 Uhr endet das erste Fallersleber Bürgerfest.

Das Kinderprogramm konzentriert sich mit dem Gastspiel der Puppenbühne auf den Freitag, und zwar ganz bewusst: Denn am Samstag sind Einschulungen, dazu möchte der Blickpunkt nicht in Konkurrenz treten. Allerdings gibt’s auch am Samstag Kinder-Aktionen: Ulrike Köppe bringt einige Exemplare ihres Buchs mit und spricht mit den Kindern über Ritter und Drachen. „Später kommt der Ritter Andreas dazu. Die Kinder können ihm dann die Ritterausrüstung aus- oder anziehen“, kündigte sie an.

Das Volksbank-Jubiläum

Die Volksbank in Fallersleben hatte im Frühjahr 2021 150-jähriges Bestehen. Wegen Corona konnte das Jubiläum aber nicht gefeiert werden. Daher klinkt sich die Volksbank nun ins Bürgerfest ein, wie Volksbank-Direktorin Claudia Kayser erklärte. Für den Blickpunkt-Chef passt das: „Die Volksbank war Blickpunkt-Gründungsmitglied.“

„150 Jahre wollen gefeiert werden. Ein Bürgerfest ist dafür genau das Richtige. Das begleiten wir“, sagte Claudia Kayser. Die Voba baut einen Pavillon auf, und es gibt eine Foto-Aktion mit Gewinnspiel unter dem Motto „Mein Fallersleben“. Unter den Teilnehmern werden Blickpunkt-Gutscheine verlost, im Wert von 500 Euro als Hauptgewinn. Zudem wird unter den Fallersleber Kindertagesstätten, die sich dafür melden sollen, ein Elektro-Mobil mit sechs Sitzplätzen im Wert von 5500 Euro verlost.

Das Organisatorische

„Das Altstadtfest kriegen wir aus Zeitgründen nicht hin. Es sind keine Kostengründe“, betonte der Blickpunkt-Vorsitzende auf Nachfrage. „Aber wir haben auch gerechnet, so dass wir es vor den Mitgliedern vertreten können.“ Bekannt sei, dass man bei den letzten Altstadtfesten „immer gut zugebuttert“ habe, „es ist ja nichts übriggeblieben“. Insofern ist es diesmal also nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell weniger Aufwand. Klar sei, dass es weiterhin Zuschüsse der Stadt für Blickpunkt-Veranstaltungen gebe.

Und was wird 2023? Dazu sagte Saucke: „Vielleicht machen wir das Bürgerfest dann wieder statt oder zusätzlich zum Altstadtfest.“ Ausschließen wollte er jedenfalls nicht, dass nächstes Jahr endlich das 45. Fallersleber Altstadtfest steigt.

